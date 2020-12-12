تأثيرات مدهشة للروائح والأصوات على مشاعر الإنسان

خلصت دراسة بريطانية حديثة إلى أن الروائح والأصوات لها تأثير كبير على مشاعر الإنسان .

كشفت دراسة جديدة أجراها مجموعة من باحثي جامعة ”ساسكس“ البريطانية، عن تأثير الروائح والأصوات على مشاعر الإنسان.

وجد الباحثون أن رائحة الحمضيات مثل الليمون تجعل الإنسان أكثر قبولا لصورته الجسدية.

من المعروف أن صورة الجسم تتأثر بحاستي الرؤية واللمس، والآن وجد باحثو جامعة ساسكس أن الرائحة والصوت يؤثران أيضا على صورة الجسم.

وجد الباحثون أن رائحة الليمون تساعد الناس على الشعور بأنهم أنحف، بينما تؤدي رائحة الفانيليا إلى الشعور بالبدانة والسمنة.

ووفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، يمد صوت الخطى الخفيفة مثل التي تصدر عن حذاء الكعب العالي الإنسان بشعور أفضل تجاه جسمه.

وقالت جيادا بريانزا، طالبة الدكتوراه في جامعة ساسكس والباحثة الرئيسية في الدراسة: ”تظهر دراستنا كيف يمكن للرائحة أن تؤثر على مشاعر الانسان ونظرة الإنسان لنفسه“.

وأضافت: ”القدرة على التأثير بشكل إيجابي على نظرة الإنسان لصورته الجسدية بالتكنولوجيا يمكن أن تؤدي إلى علاجات جديدة وأكثر فاعلية للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية، فضلا عن تطوير الملابس التفاعلية والتكنولوجيا التي يمكن ارتداؤها، والتي يمكن أن تستخدم الرائحة لتعزيز ثقة الناس بأنفسهم وتعديل شعور الناس تجاه وزنهم“.