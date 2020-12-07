تتسبب بأمراض خطيرة…إليكم أضرار”الغلاية الكهربائية” على المدى الطويل

تعتبر “الغلاية الكهربائية” أسرع طريقة لصنع كوب قهوتك الصباحية أو الشاي مساءا، لكنها حتما ليست الخيار الأفضل من حيث انعكاسها على صحتكم، لا سيما إذا كنتم تستخدمونها لفترات طويلة .

ويرصد تقرير لـ “بوابة أخبار اليوم” المصرية أبرز الأضرار التي قد يتعرض لها الإنسان عندما يستخدم الغلايات الكهربائية في صنع المشروبات الساخنة باستمرار.

ولفت التقرير إلى أن مكونات الكاتيل التي تشمل الألومنيوم والنيكل تتفاعل مع المياه ويمكن أن تصبح ضمن مكونات المشروبات التي تستخدم في إعدادها، وهو ما يساهم في تكوين السموم في الجسم.

ويمكن أن يكون تناول المشروبات المجهزة في الكاتل سببا في إصابة الجسم بالسرطان إضافة إلى أنها يمكن أن تسبب ضمورا في العضلات والشعور بضيق التنفس على المدى البعيد.

وتعد مياه الكاتل المغلية من أسباب إصابة البشرة بالتجاعيد، ورغم ذلك فإن هناك بعض النصائح التي يمكن أن تقلل من مخاطرها وتشمل استخدام الليمون في تنظيفها من خلال غسله جيدا وإضافة بعض قطرات الليمون إلى الماء وغليه داخل الكاتل.

ولفتت التقرير إلى وجود تحذيرات من خطورة تراكم السموم في الجسم على كفاءة الجهاز العصبي والمخ الذي يعد أكثر أعضاء الجسم تأثرا بالسموم التي يمكن أن تنتج عن تحلل جزء من مكونات الكاتل.

ويسبب ذلك تدهورا في القدرات الإدراكية للعقل وقد يكون سببا في ضعف الذاكرة خاصة على الأطفال، وهو ما يعني أن خطورة استخدام الكاتل تكون أكبر على الأطفال.