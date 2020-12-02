تحديد الفئات التي لها الأولوية في لقاح كورونا

بعد التوصل إالى لقاحات فعالة ضد فيروس كورونا ، تتجه الأنظار حاليا لمعرفة الفئات التي ستتلقى اللقاح أولا .

أوصت لجنة استشارية طبية أميركية، الثلاثاء، بإيلاء الأولوية في عمليات التلقيح ضدّ كوفيد-19 في الولايات المتّحدة، في المرحلة الأولى، للعاملين في مجال الرعاية الصحية، ونزلاء دور المسنّين، ومرافق الرعاية الطويلة الأجل.

وقالت اللجنة الاستشارية التابعة للمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في توصية، غير ملزمة، صدرت بأغلبية 13 صوتاً مقابل عضو واحد صوّت ضدّها، إنّ عدد المنضوين في هاتين المجموعتين في الولايات المتحدة يقارب حوالى 24 مليون شخص.

ويساوي هذا الرقم تقريباً إجمالي عدد الأشخاص الذين يمكن تطعيمهم خلال ديسمبر، إذا ما حصل لقاحا فايزر/بيونتيك وموديرنا على التراخيص اللازمة، وأُنتجا بالكميّات المفترضة.

وسجلت الولايات المتحدة، الثلاثاء، وفاة أكثر من 2500 شخص من جراء فيروس كورونا خلال 24 ساعة، في حصيلة يومية هي الأعلى على الإطلاق في هذا البلد منذ نهاية أبريل، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت بيانات الجامعة التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن جائحة كوفيد-19 أنه بين الساعة 20,30 من مساء الاثنين والساعة 20,30 من مساء الثلاثاء سجلت الولايات المتحدة 2562 حالة وفاة، وأكثر من 180 ألف إصابة جديدة بالفيروس.

والمرة الأخيرة التي تخطّت فيها حصيلة الوفيات اليومية في الولايات المتحدة هذه العتبة تعود إلى نهاية أبريل حين كانت الجائحة في ذروتها.

والولايات المتحدة التي تشهد منذ بضعة أسابيع طفرة وبائية جديدة، البلد الأكثر تسجيلاً للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في العالم أجمع، وقد بلغت هذه الحصيلة مساء الثلاثاء 270.450 حالة وفاة.