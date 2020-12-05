استمع لاذاعتنا

تحديد مدة المناعة بعد تلقي اللقاح ضد كورونا

منذ 43 دقيقة
لقاح كورونا

لقاح كورونا

A A A
طباعة المقال

الدراسات حول فيروس كورونا مستمرة واخرها ما اعلنت عنه المجموعة العلمية الاستشارية البريطانية المتخصصة في الفيروسات التنفسية من إن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد تضمن مناعة لـ 3 أشهر، ولو أنها قد تستمر لفترة أطول حسب الحالات.

وأضافت المجموعة التي تقدم استشارات للحكومة البريطانية أن “مدة المناعة الطبيعية إزاء عدوى طبيعية أو تلقيح ليست معروفة حاليا” بشكل دقيق.

وذكّرت المجموعة بالإصابات المتكررة بالفيروسات بعد مرور بضعة أشهر إلى عام على التلقيح مثلما يحدث مع الإنفلوانزا الشتوية السنوية، مما يؤكد أن المناعة تضعف تدريجيا بعد فترة معينة تتباين مدتها حسب الحالات والأشخاص. وهو ما ينطبق مبدئيا حتى على اللقاحات المضادة لكوفيد 19.

تجدر الإشارة إلى أن مختبرات لقاح “موديرنا” المضاد لكوفيد 19 أعلنت قبل أيام، حسب اختباراتها الأولية، أن لقاحها يضمن المناعة لمدة 90 يوما. وتعتقد هذه المختبرات أنها قد تستمر لفترة أطول تصل إلى عام، لكنها لن تحسم في الأمر قبل التأكد التام من ذلك بالمزيد من لتجارب العملية المستمرة، بحسب RT.

 

    المزيد من الصحة

    الشوكولاتة الداكنة تساعد في إنقاص الوزن
    إليكم قائمة بأفضل الأطعمة الدهنية والمفيدة لإنقاص الوزن
    الضحك يكشف عن سرطان الرئة
    الضحك … أحدث الطرق للتعرف على السرطان!
    الاحتقان هو سبب رئيسي للشخير
    لمعالجة “الشخير” إليكم أفضل العلاجات المنزلية

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    سعر صرف الدولار في السوق السوداء مازال يسجل ارتفاعا
    دولار السوق السوداء إلى الارتفاع مجدداً… هل يلامس الـ9000 على أبواب الأعياد؟
    كمامة
    علامات تشير الى ضرورة تغيير الكمامة متعددة الاستخدام
    هشام حداد
    انطلاق الحلقة الأولى من “hishow” عبر “صوت بيروت انترناشونال”