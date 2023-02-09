الخميس 18 رجب 1444 ﻫ - 9 فبراير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تحذيرات من تناول الحمص نيئًا!

منذ 48 دقيقة
حمص

حمص

A A A
طباعة المقال

يعد الحمص من أقدم البقوليات وأكثرها شعبية واستهلاكاً في العالم لغناه بالفوائد الصحية والعناصر الغذائية الفريدة، كما أنه يعد بديلاً عن اللحوم للأشخاص الذين لا يستطيعون أكل اللحوم، ورغم فوائده العديدة إلا أن له بعض المخاطر.

حذر خلال الفترة الأخيرة، مركز استشارات المستهلك بولاية بريمن الألمانية من تناول الحمص نيئًا، لوجود بعض المخاطر.

وأوضح المركز، أن السبب في ذلك يعود لاحتوائه على مادة “فازين” السامة، والتي يتم تدميرها من خلال الطهي. وبين أنه نظرًا لأن الحمص يؤدي للشعور بالانتفاخ وتكوّن الغازات في البطن، لذا ينبغي تحضيره بالأعشاب كالبقدونس والزعتر والروزماري، والتي تجعله أكثر قابلية للهضم.

وقال المركز:” إن الحمص يعد كنزًا من المعادن والفيتامينات، حيث إنه يزخر بالحديد والمغنيسيوم والكالسيوم والبوتاسيوم والزنك وفيتامينات A وB وC وE”.

وأضاف: “أن الحمص يزخر أيضًا بالبروتين النباتي والألياف الغذائية، التي تعمل على تنشيط عملية الهضم وتساعد على خفض مستوى السكر بالدم، ما يحد من خطر الإصابة بداء السكري والبدانة، كما يساعد على خفض مستوى الكوليسترول، ومن ثم حماية الأوعية الدموية”.

    المزيد من الصحة

    النوم- تعبيرية
    النوم أقل من 6 ساعات يمكن أن يتسبب في مشكلات صحية خطيرة
    امرأة حامل- تعبيرية
    8 أطعمة "خارقة" لتعزيز الخصوبة عند الرجال والنساء!
    الرمان
    واحدة من أكثر الفواكه الصحية... إليكم أبرز فوائد الرمان

    الأكثر قراءة

    زلزال تركيا
    زلزال تركيا - سوريا
    العالم يهتز.. 28 هزة أرضية تضرب عدة مناطق منذ ساعات الصباح
    وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي
    "عاجل جداً"... تعميم من وزير الداخلية
    واتساب
    ميزات جديدة من "واتساب" للـ "Status"