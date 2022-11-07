تحذير صحي أمريكي.. لا تلعقوا هذا الحيوان!

أطلقت إدارة الحدائق العامة بالولايات المتحدة الأميركية تحذيراً شديداً من سلوك يقوم بها البعض تجاه احد الحيوانات البرمائية.

ووجهت الإدارة في منشور لها على فيسبوك، تحذيرا إلى المتنزهين، بخصوص أخطار الضفدع الصحراوي، المعروف أيضا باسم الضفدع نهر كولورادو، الذي يعد من أكبر الضفادع الموجودة في أميركا الشمالية، حيث يصل طوله إلى حوالي 18 سنتمتر.

ويتميز هذا النوع من الضفادع المنتشر عبر الجنوب الغربي الأميركي، بقدرته على إفراز سم قوي، يستعمله البعض كمخدر وبحثا عن الانتشاء، من خلال لعقه أو وضعه على السجائر وتدخينها، حيث أن تناولها بكميات صغيرة يؤدي لإصابة المتعاطي بهلاوس سمعية وبصرية، حسب شبكة “سي إن إن”.

ويمكن لهذه السموم، أن تتسبب في أعراض صحية بالغة، لأي شخص لمسها أو وضعها في فمه، لذا توصي الخدمة “من فضلك الامتناع عن اللعق”.

وتبرز خطورة سموم هذه الضفادع خطيرة بشكل خاص على الحيوانات الأخرى، حيث يمكن أن تؤدي إلى وفاة كلب كامل النمو.

وأشار المصدر ذاته إلى أن حيازة سم الضفدع، المعروف باسم بوفوتينين، غير قانوني في ولاية كاليفورنيا.