تحذير.. لا تتناول الأطعمة المشوية يوميا

يعد تناول الطعام المشوي من الأمور المحببة للغاية لدى الكثير من الأشخاص سواء كانوا من الصغار أو الكبار، نظراً لكونه يتمتع بمذاق شهي مميز، وله العديد من الفوائد، لكن في نفس الوقت يتوجب الحذر من الإكثار منه.

كشفت دراسة جديدة أن العشاء المشوي يمكن أن يحتوي على 230 ألف جزيء من البلاستيك الدقيق، ونصحت بعدم الإكثار من المشويات.

وقال فريق من الباحثين من جامعة بورتسموث وشركة بريطانية، إن “تناول وجبة من العشاء المشوي كل يوم سيؤدي إلى ابتلاع ما يعادل كيسين من البلاستيك سنويًا”.

وذكر الباحثون أن التغليف هو الطريقة الرئيسة لدخول البلاستيك إلى أجسامنا”، بحسب ما أوردته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وقالت الخبيرة في التلوث البيئي بالجامعة، الدكتورة فاي كوسيرو: “يبدو أن غالبية المواد البلاستيكية الدقيقة في طعامنا تأتي من العبوات البلاستيكية الملفوفة بها. ومع ذلك، هناك طرق أخرى لدخول البلاستيك إلى السلسلة الغذائية، حيث يمكن أن تدخل إلى الخضار عبر التربة أو في لحوم الحيوانات من خلال الرعي”.

وأضافت: “يحتوي الهواء على الكثير من المواد البلاستيكية الدقيقة أيضًا بحيث تتساقط فوق الطعام. ويمكن أيضا من خلال أواني الطهي المستخدمة”.

واستطردت: “يتم طهي الطعام في مطبخ عادي، لذلك من المحتمل أن تأتي المواد البلاستيكية الدقيقة من مزيج من الطعام والتغليف وأواني الطهي والهواء”.