تحذير.. لا تذهب للتسوق وأنت جائع

كشفت الدكتورة أوما نايدو، طبيبة نفسية في مجال التغذية ومؤلفة كتاب This Is Your Brain on Food، أنها لا تذهب لشراء احتياجاتها من البقالة على الإطلاق إذا كانت تشعر بالجوع، موضحة أن الأشخاص الذين يقومون بالتسوق من البقالة وهم يشعرون بالشبع يميلون إلى الاختيارات الصحية المغذية ولا يقومون بشراء الوجبات الخفيفة غير الصحية والسلع المعبأة بحسب ما ورد في تقرير نشره موقع شبكة CNBC الإخبارية الأميركية.

تضيف الدكتورة نايدو، أنها قامت بإعداد قائمة مشتريات من البقالة تهدف إلى تغذية المخ وزيادة التركيز تناسب جميع المراحل العمرية، كما يلي:

التوت

إن التوت بأنواعه وألوانه يعتبر من الخيارات الممتازة التي تحرص الدكتورة نايدو على تناولها على مدار العام، مشيرة إلى أنها تتناول التوت طازجًا أو مجمدًا طالما أنه لم يضف له مواد حافظة أو سكر.

فواكه وخضراوات بألوان متنوعة

تساعد الخضراوات ذات الألوان الزاهية والمتنوعة، بداية من الملفوف إلى الفلفل الأحمر والأصفر والجرجير الأخضر والخس، في زيادة مجموعة العناصر الغذائية المفيدة للعقل.

ينطبق الأمر نفسه على الفاكهة، حيث يأتي التفاح والأناناس والكيوي والحمضيات في مجموعة متنوعة من الألوان لكن يجب فقط الحرص على عدم المبالغة في تناول الفاكهة الحلوة مثل العنب والمانجو.

مضادات الأكسدة

تعتبر الشوكولاتة الداكنة مصدرًا رائعًا لمضادات الأكسدة، طالما أنها لا تحتوي على سكر مضاف. وتعتبر العديد من الفيتامينات من مضادات الأكسدة الأساسية، التي يمكن الحصول عليها من مجموعة واسعة من المصادر الغذائية.

المكسرات والبذور

تحتوي المكسرات والبذور على أوميغا-3 وزيوت صحية تساعد على شحذ الدماغ. كما أنها تحتوي على فيتامينات ومعادن أساسية، مثل السيلينيوم. كما تعد البذور مثل الكتان والشيا خيارات مثالية أيضًا.

توصي الدكتورة نايدو بتناول حوالي ربع كوب يوميًا، إما كوجبة خفيفة أو مضافًا إلى السلطة أو طبق جانبي من الخضروات.

الزيوت

ينبغي تجنب الإفراط في تناول الدهون المشبعة والزيوت غير الصحية مثل الأنواع المستخدمة في القلي، مع ضرورة التأكد من الحصول على ما يكفي من الدهون الصحية من مصادر مثل زيت الزيتون والأفوكادو والأسماك الزيتية. ويجب مراعاة عدم الإفراط في تناول أي دهون كثيفة السعرات الحرارية.

الألبان

تمنح منتجات الألبان مثل الزبادي والكفير كميات مناسبة من البروبيوتيك. كما تعتبر منتجات الألبان من الحيوانات، التي يتم تغذيتها على العشب، خيارات أفضل للدماغ.

البهارات

تعد التوابل أحد الطرق الخالية من السعرات الحرارية لتعزيز النكهة في جميع الأطعمة، فضلًا عن كونها إضافة ذات تأثيرات مفيدة على الدماغ. يجب الحرص على تناول، على وجه التحديد، توابل مثل الكركم والفلفل الأسود والزعفران والأوريغانو وإكليل الجبل لتحقيق فوائد متعددة للمخ.