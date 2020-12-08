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تحذير … لا تفعل هذا الأمر في السيارة خلال جائحة كورونا

منذ دقيقتين
آخر تحديث: 8 - ديسمبر - 2020 3:18 مساءً
يجب ارتداء الكمامة الطبية عند ركوب السيارة مع أفراد

يجب ارتداء الكمامة الطبية عند ركوب السيارة مع أفراد

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أصبحت الكمامة جزءا أساسيا من حياتنا وذلك تطبيقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية، ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية التي نوهت إلى ضرورة ارتداء الكمامة داخل السيارة لا سيما إذا كنا مع أفراد. ولكن كشفت دراسة حديثة أنه هذا ليس الإجراء الاحترازي الوحيد الذي يجب عليك اتخاذه للوقاية من فيروس “كورونا” المستجد.

وبحسب الدراسة، فإذا كنت تقود سيارتك مع إغلاق جميع النوافذ أثناء وجود شخص آخر معك، فقد تعرض نفسك لخطر أكبر للإصابة بـ(كوفيد-19).

واستخدمت الدراسة التي نُشرت في مجلة “ساينس أدفانسس” بتاريخ 4 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وأجراها فريق من باحثي جامعة براون، نماذج الكمبيوتر لمحاكاة تدفق الهواء داخل سيارة “تويوتا بريوس”، مع مجموعات مختلفة من النوافذ المفتوحة والمغلقة، ووجدوا أن المجموعة التي أدت إلى أعلى مخاطر للإصابة بفيروس “كورونا” المستجد هي بإغلاق جميع النوافذ الأربعة.
وقال المؤلف الرئيسي المشارك للدراسة وطالب دراسات عليا في جامعة براون، أسيمانشو داس، في بيان إن “القيادة مع النوافذ المغلقة مع فتح تكييف الهواء أو التدفئة هي بالتأكيد أسوأ سيناريو، وذلك وفقا لنتائج محاكاة الكمبيوتر لدينا”.

كما الدراسة أيضا إلى ضرورة عدم الجلوس في المقعد الخلفي للسيارة خلف السائق مباشرة، والجلوس في الجانب الآخر، لأنه بذلك ستزيد المسافة بين الفردين.

    المصدر :
  • سبوتنيك

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