تحذير للموظفين.. الحلويات في مكان العمل "مضرة"

الحلويات من الأطعمة المحببة لدى الكثيرين، فالسكريات من العناصر الضرورية لصحة الجسم، ولكن الإفراط في تناولها يسبب مشاكل عديدة على الصحة ويعرض الجسم للإصابة بالأمراض المختلفة.

حذرت رئيسة هيئة المعايير الغذائية في بريطانيا، البروفيسور سوزان جيب، الموظفين والمديرين من إحضار الحلويات إلى مكان العمل لمشاركتها مع زملائهم.

وأشارت جيب إلى أن إحضار الحلويات للمكتب له نفس تأثير التدخين السلبي، الذي يستنشق فيه غير المدخن الدخان المنبعث من منتجات التبغ التي يستخدمها الآخرون.

وفي حديثها لصحيفة “التايمز” قالت البروفيسور جيب: “في حال لم يحضر أحد الموظفين الحلويات إلى المكتب، فلن أتناولها طوال اليوم، ولكن بما أنها موجودة أمامي، فمن الطبيعي أن أسارع لتناولها”.

وأضافت: “بعد وقت طويل من السماح بالتدخين داخل المكاتب عرفنا الآن أن هذا التصرف يضر الآخرين وبذلنا مجهودا في سبيل حماية الموظفين، لكننا الآن غير قادرين على ضبط الموظفين ومنعهم من إحضار الطعام غير الصحي وإلحاق الضرر بزملائهم”.

وتابعت جيب قائلة: “ثلث البالغين في المملكة المتحدة يعانون من زيادة في الوزن، وهو الرقم الذي تضاعف خلال الـ30 عاما الماضية، كما أن هناك أمراضا خطيرة مرتبطة بالسمنة، منها ارتفاع ضغط الدم والسكري والعديد من أنواع السرطان”.

وطالبت البروفيسورة الهيئات الصحية بضرورة إصدار توصيات بشأن إحضار الحلويات إلى أماكن العمل، وأنهت حديثها قائلة: “لا تحضروا الحلويات إلى مكان العمل، فعلاج السمنة يبدأ بقرارات بسيطة جدا”.