تحذير.. من الاصابة بسرطان الجلد بسبب أشعة الشمس

يتسبب التعرض لأشعة الشمس في ظهور معظم التجاعيد والبقع العمرية على وجوهنا، يعتقد الناس أن البشرة المتوهجة تعني صحة جيدة، لكن لون البشرة الناتج عن التعرض للشمس يمكن في الواقع أن يسرع من آثار الشيخوخة ويزيد من خطر الإصابة بسرطان الجلد.

هناك أدلة على أن ضوء الشمس يسبب سرطان الجلد، يمكن علاج سرطان الجلد والشفاء منه دون عواقب وخيمة، ومع ذلك ، في بعض الحالات ، يمكن أن تكون الحالة مهددة للحياة إذا لم يتم تشخيصها في الوقت المناسب.

يعتبر سرطان الجلد مصدر قلق مهني للأشخاص الذين يعملون تحت أشعة الشمس، ومع ذلك ، يمكن تقليل المخاطر من خلال الوعي بالمشكلة ، واتخاذ تدابير لمنع التعرض لأشعة الشمس.

فمع اقتراب العطلات الصيفية ، تشدد هوليس كوب أسوشيتس على أهمية العناية بالبشرة عند العمل واللعب في حرارة الشمس، اتخاذ الاحتياطات اللازمة ضد التعرض المفرط لأشعة الشمس أمر حيوي للوقاية من أضرار أشعة الشمس وسرطان الجلد.

كيف تؤثر أشعة الشمس على الجلد؟

عندما تصل الأشعة فوق البنفسجية إلى الجلد ، تنعكس بعض الأشعة بعيدًا عن السطح، ينتشر الإشعاع المتبقي في الأنسجة تحت سطح الجلد مباشرة، تمتص خلايا الجلد الحية جزءًا من هذا الإشعاع.

تدمر الأشعة فوق البنفسجية التي تمتصها الخلايا الحية المواد الحساسة التي تؤثر على نمو البشرة ومظهرها الطبيعي، يمكن أن يؤدي الضرر إلى:

1- ضربة شمس

2- زيادة معدل شيخوخة الجلد

3- سرطان الجلد

4- ضربة شمس

حروق الشمس هو التأثير الأكثر شيوعًا والفوري للأشعة فوق البنفسجية على الجلد هو التهاب ناتج عن زيادة تدفق الدم تحت الجلد، لا يكون التفاعل فوريًا بشكل طبيعي ، ولكنه يصل إلى اللون الأحمر الفاتح في غضون 15 إلى 20 ساعة، يمكن أن تكون الحالة مؤلمة للغاية وتتسبب في بعض الأحيان في تقشر الجلد.

يمكن أن يتسبب التعرض المكثف لفترة وجيزة في حدوث حروق شمس شديدة لدى الأشخاص غير المعتادين على أشعة الشمس القوية، هناك أدلة على أن هذا النوع من التعرض ، وكذلك التعرض طويل الأمد ، قد يكون مرتبطًا بأشكال خطيرة من سرطان الجلد في وقت لاحق من الحياة.

– زيادة معدل شيخوخة الجلد:

يؤدي التعرض المتكرر لأشعة الشمس فوق البنفسجية إلى تلف الجلد بشكل مشابه لعملية الشيخوخة. تصبح بقع الجلد رقيقة وأقل مرونة ، وتنشأ بها عيوب ونمش الشمس والتجاعيد، قد تستغرق هذه التغييرات سنوات عديدة من التعرض ولكن عندما تحدث ، فإن الضرر لا يمكن إصلاحه.

– سرطان الجلد :

إذا استمر التعرض لأشعة الشمس لعدة سنوات ، تزداد فرصة إصابة الجلد التالف بأحد أشكال سرطان الجلد، يزيد التعرض للأشعة فوق البنفسجية من خطر الإصابة بهذه السرطانات (على الرغم من أنها قد لا تكون السبب الوحيد للمرض)، في حين لم يتم تحديد العلاقة الدقيقة بنسبة 100 ٪ ، يبدو أن التعرض المتقطع (العرضي) والتعرض أثناء الطفولة والمراهقة من المحتمل أن يكونا منبئات مهمة لسرطان الخلايا القاعدية، وسرطان الجلد الخبيث، غالبًا ما ترتبط المستويات العالية من التعرض المزمن، مثل العمل في الهواء الطلق، بأورام الخلايا الحرشفية.

الحقائق التالية تربط أيضًا بين التعرض لأشعة الشمس وسرطان الجلد:

تحدث معظم حالات سرطان الجلد في مناطق الجلد الأكثر تعرضًا لأشعة الشمس (الأذنين ، الجبين ، الذراعين ، إلخ).

يعتبر سرطان الجلد بين الأشخاص الحساسين لأشعة الشمس أكثر شيوعًا في المناطق ذات أشعة الشمس القوية.

الأشخاص المصابون بأمراض وراثية تجعلهم أكثر حساسية لأشعة الشمس لديهم فرصة أكبر للإصابة بسرطان الجلد.

تشير الدراسات إلى أن الأشعة فوق البنفسجية المشابهة لأشعة الشمس تسبب سرطان الجلد لدى الحيوانات.