استمع لاذاعتنا

تحذير من خاصيتين خطيرتين لفيروس كورونا المنقول من حيوان المنك

منذ 29 دقيقة
آخر تحديث: 22 - نوفمبر - 2020 11:44 صباحًا
ابحاث داخل مختبر

ابحاث داخل مختبر

A A A
طباعة المقال

اعلنت الأستاذة في كلية بيولوجيا الأنظمة بجامعة جورج ميسون الأمريكية، أنشا بارانوفا، عن العمل العلمي الذي سينشر في الدنمارك حول التغيرات في فيروس كورونا عند انتقاله إلى حيوان المنك.

وذكرت، أن الباحثين استنتجوا أن السلالة الجديدة من الفيروس المأخوذة من هذه الحيوانات، تختلف عن الأصل بأربع طفرات، ولهذا اكتسبت خصائص جديدة.

وافترضت بارانوفا أن “السلالة المصحوبة بهذه الطفرات قادرة على إفراز عدد أكبر من الفيروسات، لذلك يظهر السؤال، إلى ماذا يمكن أن يؤدي هذا الفيروس إذا بدأ بالانتشار بين البشر؟ سيظهر عدد كبير من موزعي الفيروس الفائقين (super-distributors)”.

ووفقا لها، “أسوأ شيء” في الطفرة الجديدة، كما تبين من نتائج التجربة على الأمصال المأخوذة من الأشخاص الذين تعافوا من الشكل الأصلي لفيروس كورونا في بداية الوباء، هو أن الأجسام المضادة من هذه الأمصال، لا تستطيع في معظم الحالات، تحييد الفيروس الذي تعرض للتطفر.

وقالت: “هذا يعني أن المناعة المكتسبة بفضل الفيروس الأصلي لا تحمي من الفيروس الذي انتقل إلى حيوان المنك”، بحسب “نوفوستي”.

    المزيد من الصحة

    علامات تشير إلى الإصابة بسرطان الفم
    علامات تشير إلى الإصابة بسرطان الفم
    الشوكلاتة الداكنة لها فوائد صحية
    تقلل من السكتات الدماغية..إليك فوائد الشوكولاتة الداكنة
    غسول الفم يعمل على تعطيل فيروس كورونا
    كورونا
    منتج تستخدمه يومياً قادر على قتل كورونا بـ30 ثانية

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    شارل جبور
    شارل جبور لـ”سؤال محرج”: سعد الحريري رجل تسويات… تركيبته “تحب” التنازلات والمساومات
    بات معظم سكان دول العالم يستخدم الأقنعة والقفازات للوقاية من فيروس كورونا
    تحديد أكثر الشعوب مقاومة للفيروسات التاجية
    أريسيبو
    تفكيك “أريسيبو” يصدم علماء الفضاء