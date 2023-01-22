الأحد 29 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 22 يناير 2023 |
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تحذير من خطر قطرات الأنف على الأطفال

منذ 11 دقيقة
قطرة الأنف للأطفال

قطرة الأنف للأطفال

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غالبا ما يتم استخدام قطرة الأنف للأطفال والرضع لعلاج مشكلات متعددة يمكن أن تصيب الأنف وأهمها احتقان الأنف، أو سيلان الأنف، أو التهاب الأنف التحسسي.

حذرت الدكتورة فيكتوريا غورلوفا، أخصائية طب الأطفال من استخدام قطرات الأنف للأطفال لأنها تسبب الإدمان.

وتشير الأخصائية، إلى أنه يمكن استخدام هذه القطرات في حالات استثنائية فقط، عندما يمنع انسداد الأنف تناول الطعام أو النوم.

وتقول: “عند استخدام هذه القطرات فترة طويلة واستخداماً غير منضبط، فإن المركبات التي تساعد على تضييق الأوعية لا تسبب الإدمان فقط، بل يمكن أن تؤدي أيضا، خاصة عند الأطفال، إلى استخدام جرعات زائدة ما يؤدي إلى التسمم، وحتى الموت. و يرجع هذا إلى دخول الدواء عبر الغشاء المخاطي للأنف والفم إلى مجرى الدم والتأثير الجهازي على كامل الجسم”.

وتضيف: “يفضل استخدام القطارة (نقاطة) أو البخاخ الذي يعطي الجرعة المطلوبة من الدواء. كما من الضروري عدم استخدام هذه الأدوية أكثر من ثلاثة أيام، وأن تستخدم ثلاث مرات في اليوم- مرة كل ثماني ساعات”.

وعموما كلما قل استخدام هذه القطرات يكون أفضل.

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