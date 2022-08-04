تحذير من طعام شائع يسبب الصداع

يتناول كثير من الأشخاص الجبن يوميًا في وجبتي الفطور والعشاء، بالرغم من المذاق الجيد والحصول على نسبة جيدة من الكالسيوم والبروتين وكذلك الفسفور، إلى أن الإفراط في تناول الأجبان يتسبب في التعرض لعدد من المخاطر الصحية.

قالت طبيبة الغدد الصماء، زهرة بافلوفا، في قناتها على “تلغرام” إن الاستهلاك المفرط للجبن لا يسبب صداعًا فحسب، بل يؤدي أيضًا إلى عدم انتظام دقات القلب.

وكتبت للجبن خصائص إيجابية وسلبية: فهو مصدر للكالسيوم (دون الكازين الخطير) والبروتينات والدهون. ومع ذلك، يمكن أن يصبح الكثير من الناس مدمنين على الجبن.

وفقا للخبيرة، فإن الجبن الناضج يسبب الصداع بسبب محتوى التيرامين. توجد هذه المادة بكميات زائدة في الجبن الأزرق والشيدر والبارميزان والموزاريلا. بالإضافة إلى ذلك، يوجد في النبيذ الأحمر والمكسرات والأفوكادو والزيتون.

بالإضافة إلى الصداع، يمكن أن يسبب الجبن خفقان القلب، والتعرق، وآلام الصدر، ورعاش الأطراف، وما إلى ذلك. كما حذرت الطبيبة من أنه نظرًا لمحتوى الدهون في المنتج، لا ينبغي إعطاؤه للحيوانات الأليفة.

ماذا يحدث للجسم عند تناول الجبن يوميًا وفقًا لـ “Eat this”

1- زيادة الوزن

2- ارتفاع ضغط الدم

3- اضطراب الغدد الصماء

4- مشاكل في المعدة

5- زيادة خطر مشكلات القلب

تحتوي الأجبان على المزيد من الدهون المشبعة التي تساهم في رفع نسبة الكوليسترول الضار والذي يتسبب في انسداد الشرايين، وتقليل كفاءة تدفق الدم إلى الجسم وكذلك القلب، مما يهدد بالإصابة بمشكلات القلب المختلفة.