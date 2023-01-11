الأربعاء 18 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 11 يناير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تحذير من مخاطر السفر لساعات طويلة.. هذه أبرز الإصابات!

منذ 56 دقيقة
مساوئ السفر ساعات طويلة

مساوئ السفر ساعات طويلة

A A A
طباعة المقال

مع إعلان شركة Qantas، اعتبارًا من أواخر عام 2025، نقل الركاب في رحلات من دون توقف من الساحل الشرقي لأستراليا إلى لندن خلال أكثر من 19 ساعة في الرحلة الواحدة، عادت إلى الواجهة مساوئ السفر ساعات طويلة في الطائرات لمسافات بعيدة، والتي قد تعتبر من أسوأ ما يحدث لصحة الإنسان.

أهم الإصابات

إذ تبين أنه يمكن للإنسان أن يصاب بالجفاف، وهو أمر شائع جدًا في الرحلات الطويلة.

كما يمكن أن يسفر سبب الشعور بجفاف الحلق والأنف والجلد على متن الطائرة، بأنه كلما طالت مدة الرحلة، زاد خطر الإصابة بالجفاف، وهو ما يسبب انخفاض مستويات الرطوبة في المقصورة مقارنة بما تتوقعه على الأرض.

يعود ذلك في الغالب لأن الكثير من الهواء المنتشر عبر المقصورة يتم سحبه من الخارج، ولا يوجد الكثير من الرطوبة في الهواء على ارتفاعات عالية.

أما أثناء الرحلة، فستحتاج إلى شرب المزيد من الماء أكثر من المعتاد.

كذلك يمكن للمقصورة أن تلحق الضرر بأذنيك وأمعائك ونومك، فمع تغير ضغط المقصورة، يتفاعل الغاز في أجسامنا وفقا لذلك. ويتمدد مع ارتفاع الطائرة وانخفاض الضغط، والعكس يحدث أثناء نزولنا.

ويمكن أن يؤدي ذلك إلى مشاكل شائعة كآلام الأذن، والصداع، ومشاكل في القناة الهضمية.

أيضًا يمكنك الشعور بالنعاس أكثر من المعتاد، ويرجع ذلك إلى عدم قدرة الجسم على امتصاص قدر من الأكسجين من هواء المقصورة على ارتفاع أكبر من امتصاصه على الأرض. وقد تصاب بجلطات دموية، وبالبدانة.

الأبحاث جارية

وهناك اضطراب في الرحلات الجوية الطويلة، وهو أمر غريب على القليل منا، وفقًا لموقع “ساينس ألرت” الطبي.

يذكر أن الرحلات الطويلة تعني عادة أنك أكثر عرضة لعبور مناطق زمنية أكثر.

في حين لا تزال الأبحاث حول كيفية تفاعل الجسم مع هذه الرحلات الطويلة التي لا تتوقف بين أستراليا وأوروبا في مراحلها الأولى.

    المزيد من الصحة

    يتم زرع بصيلات شعر في نسيج ندبي
    بشرة صحيّة المظهر.. زراعة بصيلات الشعر يمكن أن تقضي على الندوب
    يصاب الشخص بدوخة عند الوقوف بسبب حدوث انخفاض ضغط الدم الانتصابي
    هل تشعر بالدوخة عندما تقف فجأة.. هذه النصائح ضرورية لك
    تزداد الإصابة بنزلات البرد في الشتاء
    اختبارات للدماغ تتنبأ بإصابات البرد وضعف جهاز المناعة

    الأكثر قراءة

    قصر العدل في بيروت
    الوفد القضائي الألماني يغادر قصر العدل غاضباً.. إليكم ما حصل!
    الدولار الأميركي
    دولار السوق السوداء يواصل ارتفاعه... فكم بلغ؟
    بالفيديو: مودع يقتحم بنك اللبناني الفرنسي في النبطية