الأربعاء 6 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 30 نوفمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تحقيق بريطاني.. أخطاء مختبر لتحاليل كورونا قد تكون أودت بحياة 20 شخصاً

منذ 39 دقيقة
مختبر طبي (أرشيفية)

مختبر طبي (أرشيفية)

A A A
طباعة المقال

قالت الهيئة الحكومية المسؤولة عن الاستجابة لطوارئ الصحة العامة في إنجلترا إن أخطاء في مختبر تحاليل ربما تكون قد تسببت في وفاة 20 شخصا بعدما أدت إلى ظهور نتيجة سلبية لعشرات الآلاف من حالات كوفيد-19 الإيجابية.

ولدى بريطانيا واحد من أعلى معدلات الوفاة بفيروس كورونا على مستوى العالم إذ توفي أكثر من 177 ألف شخص منذ بداية الجائحة عام 2020.

وخلص تحقيق أجرته وكالة الأمن الصحي البريطانية إلى أن مختبرات إمينزا في وسط إنجلترا أخطأت في تقارير نحو 39 ألف اختبار حيث قالت إنها سلبية في حين أن الحالات كانت إيجابية، وذلك بين يومي الثاني من سبتمبر أيلول و12 أكتوبر تشرين الأول العام الماضي.

وقال ريتشارد جليف، مدير وكالة الأمن الصحي البريطانية وقائد التحقيق، “خلال هذا التحقيق، فحصنا بعناية الترتيبات المعمول بها للإشراف على عقود المختبرات الخاصة التي كانت تقدم خدمات اختبار الإصابة بفيروس كورونا خلال هذه الفترة”.

وأضاف “نرى أنه لم يكن ثمة إجراء يمكن لخدمة الاختبار والتتبع التابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية اتخاذه بشكل مختلف لمنع هذا الخطأ في المختبر الخاص. إلا أن تقريرنا يتضمن توصيات واضحة لتقليل احتمال تكرار مثل هذه الحوادث”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من الصحة

الغدة الدرقية
أبرز أعراض سرطان الغدة الدرقية المبكرة وكيفية اكتشافها
أنواع من الفطر الصالحة للأكل
اليابانيون يبتكرون مكملاً غذائياً من الفطر.. اليكم تفاصيله
الشعور بالبرد
أطعمة تساعدك على الشعور بالدفئ خلال فصل الشتاء

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

المولدات الخاصة
إليكم تسعيرة المولدات الخاصة لشهر تشرين الثاني
نادين نسيب نجيم
فيديو نادين نجيم يثير الجدل.. والاخيرة ترد: هيدا خطيبي و انا حرة بحياتي
كأس العالم
"طيبة القطريين تعبتني"... فيديو عن الضيافة الرائعة يشعل مواقع التواصل الاجتماعي