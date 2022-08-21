تخفيض الشهية.. هذه التوابل قد تساعدكم!

يسعى العديد من الأشخاص إلى فقدان بضعة كيلوغرامات من وزنهم، للظهور بالقوام المثالي الذي يطمحون إليه، فيقوم بعضهم باتباع حميات غذائية، ويلجأ بعضهم الآخر الى اعتماد وسائل أخرى مثل أدوية ومأكولات تكبح الشهية.

في هذا السياق، كشفت الدكتورة “داريا روساكوفا”، خبيرة التغذية الروسية، أن القرفة والزنجبيل والنعناع تساعد على تخفيض الشهية.

وأشارت الخبيرة في حديث لـ URA.RU، إلى أن القرفة مع مشروب القهوة، يساعدان على تعجيل عملية التمثيل الغذائي، وتطبيع مستوى السكر في الدم وتخفيض الرغبة بتناول الحلويات.

كما أنّ للنعناع خصائص مفيدة تساعد على تحسين عملية الهضم في حالة اتباع حمية غذائية معينة.

وتقول: “يساعد الشاي المضاف له النعناع، على تنظيف الأمعاء، ويعتبر وسيلة جيدة في حالة الإمساك”.

في السياق نفسه، اقترحت الخبيرة عدم تجاهل الزنجبيل، الذي يساعد على تخفيض مستوى الكوليسترول في الدم، وإخراج المواد الضارة من الجسم.

وأضافت: “جميع هذه الطرق تكون مفيدة فقط في حالة اتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية”.