تساعد في الوقاية من السرطان.. اليكم فوائد أوراق الزيتون المذهلة

كثير منا على علم بزيت الزيتون وفوائده ولكن ليس لديه وعي يُذكر بالفوائد القوية لمستخلص أوراق الزيتون الذي يعرف بأوليوروبين وهو اسم المكون الرئيسي به، ويعتقد الكثيرون أنه يساعد في الوقاية من أمراض القلب ومرض السكر والسرطان وبعض الحالات الطبية الأخرى.

وقد ثبت أن مستخلص أوراق الزيتون آمن وقد استخدم على نطاق واسع كعلاج تقليدي في بعض الدول مثل اليونان وإسبانيا وفرنسا والمغرب وتونس، وفي مصر، تم استخدامه لمئات بل آلاف السنين، ويستهلك عادة في شكل مكمل غذائي أو كأحد أنواع الشاي، وذلك حسب ما ذكره موقع “iherb”.

أمراض القلب والأوعية الدموية

أمراض القلب هي سبب الوفاة الرئيسي في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا، ففي الولايات المتحدة وحدها، تتسبب أمراض القلب والأوعية الدموية في وفاة حوالي مليون شخص كل عام.

ففي دراسة أجراها الدكتور ماتا نافارو وزملاؤه عام 2016 في مجلة أبحاث الغذاء العالمية، تبين أن مستخلص أوراق الزيتون نجح في تثبيط تكون المنتجات النهائية المتسكرة المتقدمة مما يساعد على الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.

ارتفاع ضغط الدم

ارتفاع ضغط الدم أو فرط ضغط الدم هو أحد عوامل الخطر الرئيسية للإصابة بأمراض القلب، حيث يعاني أكثر من مليار شخص من سكان العالم البالغ عددهم 7.6 مليار نسمة من ارتفاع ضغط الدم .

أظهرت دراسة أجريت عام 2016 في مجلة Food & Function أن مستخلص أوراق الزيتون قد يساعد في خفض ضغط الدم، كما أظهرت دراسة في مجلة الطب النباتي عام 2011 أن استهلاك مستخلص أوراق الزيتون بجرعة تصل إلى 500 ملج مرتين في اليوم يمكنه خفض ضغط الدم بشكل مماثل ولم يُلاحظ حدوث أية آثار جانبية بسبب المكمل الغذائي.

مرض السكر

بوليفينولات أوراق الزيتون تحسن حساسية الأنسولين وهذا يعني أن يعمل الأنسولين بشكل أكثر كفاءة، وفي دراسة أجريت عام 2013 في نيوزيلندا، تم اختيار 46 رجلًا لإعطائهم إما كبسولة مستخلص أوراق الزيتون أو الدواء الوهمي لمدة 12 أسبوعًا.

أظهر أولئك الذين تلقوا مستخلص أوراق الزيتون تحسنًا بنسبة 1% في حساسية الأنسولين، وتدعم العديد من الدراسات فكرة أن مستخلص أوراق الزيتون يساعد في تنظيم تقلبات السكر في الدم.

يساعد في الوقاية من السرطان

من المعروف أن مستخلص أوراق الزيتون يحتوي على نسبة بوليفينولات وهي مغذيات دقيقة أعلى من تلك التي يحتوي عليها زيت الزيتون البكر، في دراسة معملية، تم تزويد 25 خلية سليمة بمستخلص أوراق الزيتون مما أدى إلى نشاط مضاد للسرطان.

وفي دراسة مختلفة، أظهرت ثمانية أسابيع من الاستهلاك اليومي لمستخلص أوراق الزيتون فعاليتها في خفض الجينات المسببة للسرطان. بعبارة أخرى، تم إيقاف جينات السرطان.

في دراسات أخرى، تبيّن أن البوليفينولات كانت مضادة للالتهابات وتلعب دورًا في الوقاية من تلف الحمض النووي بسبب الأكسدة، وهذا ربما يفسر كيف يساعد مستخلص أوراق الزيتون على الوقاية من الأمراض.

أظهرت دراسة أجريت عام 2017 في مجلة Biomedicine and Pharmacotherapy أن مستخلص أوراق الزيتون قد يلعب دورًا هامًا في علاج سرطان الدماغ وهو نوع معين يسمى الورم الأرومي الدبقي متعدد الأشكال.

وظائف المخ

من المتوقع أن ترتفع اضطرابات المخ على مدار العقود القليلة القادِمة، وهي قد تؤدي إلى الإصابة بالخرف ومرض ألزهايمر ومرض باركنسون وأمراض أخرى، ويعد اتباع نظام غذائي صحي والنشاط البدني عاملين حاسمين للحفاظ على صحة المخ، كما يمكن لبعض المكملات الغذائية أيضًا تقديم المساعدة بما في ذلك مستخلص أوراق الزيتون.

لقد تبين أن مستخلص أوراق الزيتون به مضادات أكسدة ولديه قدرة على حماية المخ، حيث أظهرت دراسة أجرتها مِجلة Metabolic Brain Disease على الحيوانات في عام 2017 فائدته في هذا الصدد. في تلك الدراسة، أظهرت حيوانات الاختبار التي استهلكت مستخلص أوراق الزيتون تحسنًا ملحوظًا في التوازن وقوة العضلات ومستوى مضادات الأكسدة في المخ.

وتدعم النتائج أن مستخلص أوراق الزيتون له خصائص لحماية المخ وقد يكون مفيدًا في الوقاية من موت بعض خلايا المخ الذي يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بمرض باركنسون لهذا السبب، يُقترح أن مستخلص أوراق الزيتون قد يكون مفيدًا لمرضى باركنسون ويمكن أن يقي إلى حدٍ ما من الإصابة بمرض ألزَهايمر.

أظهرت دراسة أجرتها المجلة الأوروبية لعلم الأدوية على نماذج حيوانية أن مستخلص أوراق الزيتون يمكنه أن يقلل أيضًا مضاعفات السكتة الدماغية على المدى البعيد.

صحة الجلد

أجرت دراسة في مجلة الخلية عام 2014 تقييمًا لاستخدام مستخلص أوراق الزيتون في علاج أمراض الجلد والجروح، واستخدمت الدراسة نموذجًا حيوانيًا حيث خضعت الفئران لشق بطول سنتيمتر واحد بكامل عمق الجلد دون خياطته، وتم معالجة بعض الفئران باستخدام مستخلص أوراق الزيتون الموضعي لمدة سبعة أيام بينما تم معالجة الفئران الأخرى بالماء النقي فقط، وعند تحليل الجروح تبين أن تطبيق مستخلص أوراق الزيتون مباشرة على الجروح ساعد في معالجة الجلد والتئام الجروح.

كما يمكن لمستخلص أوراق الزيتون حماية خلايا الجلد من التلف بفضل خصائصه المضادة للأكسدة، وأظهرت إحدى الدراسات أن مستخلص أوراق الزيتون يمكنه أن يساعد في الوقاية حتى من شيخوخة الجلد.