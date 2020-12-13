تطعيم 100 مليون أمريكي ضد كورونا قبل نهاية مارس

ترقب حول الفئات التي لها الأولوبة في لقاح كورونا

قال مسؤول أمريكي يشرف على جهود توزيع لقاح فيروس كورونا اليوم الأحد، إن من المتوقع أن تنتهي الولايات المتحدة من تطعيم 100 مليون فرد بنهاية الربع الأول من 2021.

وأضاف الدكتور منصف السلاوي رئيس عملية ”وارب سبيد“ في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز: ”سننتهي من تطعيم مئة مليون فرد بنهاية الربع الأول من 2021“.

وأوضح السلاوي، أن الولايات المتحدة تأمل في توزيع نحو 40 مليون جرعة من اللقاح بحلول نهاية ديسمبر كانون الأول الحالي، وتوزيع 50 إلى 80 مليون جرعة أخرى في يناير كانون الثاني، والعدد نفسه من الجرعات في فبراير. ويحتاج كل شخص إلى جرعتين من اللقاح للوقاية من الفيروس.

وبعد أن أجازت السلطات الصحية في الولايات المتحدة استخدام لقاح فايزر ضد كورونا ، أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم السبت، أن الدفعة الأولى من لقاحات فايزر بايونتيك ستصل صباح الاثنين إلى مراكز التلقيح في كل أنحاء الولايات المتحدة.

وقال الجنرال غاس بيرنا من عملية ”وارب سبيد“ التي أنشأتها الحكومة الأمريكية لضمان تسليم اللقاح ضد كوفيد-19: ”بدأت عمليات التوزيع وستصل الشحنات الأولى صباح الاثنين“.

ومن المتوقع أن يكون العاملون في مجال الرعاية الصحية وكبار السن في مرافق الرعاية طويلة الأجل، المتلقين الرئيسيين خلال أول جولة من اللقاح، التي تبلغ 2.9 مليون جرعة.