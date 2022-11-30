تطوير اختبار للعين يتنبأ بأمراض القلب والأوعية الدموية

تمكن باحثون من جامعة كينغستون في المملكة المتحدة في تطوير، اختبار مسح للعين بواسطة الذكاء الاصطناعي، يمكن استخدامه للتنبؤ بخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ويمكن للتقنية الجديدة التي تسمى QUARTZ، قياس خصائص صورة الشبكية بشكل موثوق، مثل عرض الأوعية الدموية وانحنائها، كما يمكن للخوارزمية تقييم صورة واحدة لشبكية العين في أقل من دقيقة.

ويمكن للنتائج التي توصل إليها الباحثون، أن تمهد الطريق لفحص القلب والأوعية الدموية بشكل أسرع وأسهل باستخدام الكاميرات، دون الحاجة إلى اختبارات الدم أو قياسات ضغط الدم، بحسب صحيفة ABC الإسبانية.

وأظهر الباحثون أن الصور المستندة إلى الذكاء الاصطناعي يمكن أن تحدد مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية، وتعمل كمؤشر بيولوجي تنبؤي بديل لدرجات المخاطر التقليدية لصحة الأوعية الدموية.

وقالت سارة بارمان، أستاذة الرؤية الحاسوبية بجامعة كينجستون: “بفضل هذا البحث، أظهرنا أن فحص العين الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي والذي يمكن أن يقوم به طبيب عيون بشكل روتيني يعد مقياسا لمخاطر القلب والأوعية الدموية”.

وأضافت بارمان: “على عكس الطرق القياسية التي تتطلب فحص الدم من قبل الطبيب العام، فإن هذا النوع من الاختبارات يتطلب فقط صورة لشبكية العين وبعض البيانات مثل العمر وما إذا كان المريض يدخن أم لا وبعض الأسئلة المتعلقة بتاريخه الطبي”.

وأوضحت أستاذة الرؤية الحاسوبية بجامعة كينجستون: “هذه الطريقة التي تسمح بفحص السكان على نطاق أوسع بطريقة غير جراحية، يمكن أن تؤدي إلى علاجات وقائية مبكرة للأشخاص الأكثر عرضة للخطر”.

وتم فحص صور شبكية العين لأكثر من 88 ألف مشارك في البنك الحيوي للمملكة المتحدة تتراوح أعمارهم بين 40-70 عاما باستخدام الخوارزمية، حيث بحثت تحديدا في عرض الأوعية ومساحة الانحناء ودرجة الانحناء، لتطوير نماذج للتنبؤ بالسكتة الدماغية واحتشاء عضلة القلب والوفاة بسبب أمراض الأوعية الدموية.

وتعد أمراض الدورة الدموية، بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية والشريان التاجي وفشل القلب والسكتة الدماغية، أحد الأسباب الرئيسية للمرض والوفاة في جميع أنحاء العالم.

وعلى الرغم من وجود العديد من أطر المخاطر، إلا أنها ليست دائما قادرة على التنبؤ الدقيق بالأشخاص الذين يمكن أن يصابون بأمراض القلب والأوعية الدموية أو الموت المفاجئ.