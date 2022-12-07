تعتمد على الذكاء الاصطناعي.. تقنية جديدة لقياس ضغط الدم

نجح باحثون من أستراليا والعراق، في تطوير تقنية جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي؛ لمراقبة ضغط الدم باستخدام كاميرا رقمية، وفقا لتقرير نشره موقع “ميديكال إكسبريس” المتخصص.

وحسب المصدر يمكن لقياس ضغط الدم من خلال التصوير فقط أن يستبدل الطريقة الحالية غير المريحة، المعتمدة على شد رباط قابل للنفخ على ساعد المريض أو معصمه.

ووصف الباحثون من جامعة “ساوث أستراليا” والجامعة “التقنية الوسطى” في العراق، تفاصيل تقنيتهم الجديدة في ورقة علمية نشرتها مجلة “إينفنشنز” العلمية.

وأشار الفريق إلى الحاجة لتصوير الشخص على مسافة قريبة لمدة 10 ثوان، واستخراج بيانات عمل القلب من منطقتين في الجبين، من خلال خوارزميات ذكاء اصطناعي.

واختبروا تقنية التصوير على 25 شخصا بألوان بشرة متنوعة وفي ظروف إضاءة متغيرة، ووصلت نسبة دقة التقنية إلى 90%، مقارنة بالطريقة التقليدية التي تسبب بعض الأخطاء في القياس.

وقال الدكتور جافان شاهل، المشارك في الدراسة: “مراقبة ضغط الدم أساسي لرصد أمراض القلب الوعائية والتعامل معها، لكونها إحدى أهم مسببات الوفاة حول العالم، إذ سببت 18 مليون حالة وفاة في 2019”.

وأضاف: “يحتاج القطاع الطبي إلى نظام رقمي يقيس ضغط الدم ويقيم خطر إصابة القلب عندما يكون الاتصال الجسدي مع المريض صعبا؛ مثل حالة جائحة كوفيد-19 الأخيرة.. إذا استطعنا تطوير التقنية واستخدامها في المستشفيات، يمكنها أن تتغلب على واحدة من أصعب التحديات الصحية في العالم”.

وظهرت الفكرة الأولية للتقنية الجديدة في 2017، عندما طور الباحثون خوارزمية معالجة للصورة، تستطيع استخراج معدل ضربات القلب من مقطع مصور بوساطة طائرة دون طيار.

واستُخدمت التقنية في الولايات المتحدة خلال جائحة كوفيد-19 لمراقبة علامات الإصابة بالمرض عن بُعد، ويعمل الباحثون حاليا على تطويرها وتحسين قابلية استخدامها في المراكز الطبية والمستشفيات.