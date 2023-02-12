تعرفوا إلى أبرز فوائد السفرجل

يعتبر السفرجل في عالم الطب دواء قابض بفضل محتواه من مادة العفص (Tannins) التي لها فوائد عديدة تعود على الجسم، كما ويعتبر مضاد قوي للالتهابات والأمراض بفضل محتواه من مضادات الأكسدة والألياف، والقيم الغذائية المميزة، ومن أبرز فوائد السفرجل المحتملة الآتي:

1- مواجهة مشاكل الجهاز الهضمي والسمنة

عرف عن تناول خبز السفرجل أنه يساعد في إيقاف أعراض الغثيان والقيء، ولكن ماذا عن فوائده للجهاز الهضمي؟

بشكل عام يعتبر السفرجل قابض ومطهر للأمعاء، يساهم في علاج القرحة الهضمية والتلبكات المعوية، وفي علاج الإسهال والالتهابات المعوية والإمساك، كما ويعتبر السفرجل مدر للبول وبالتالي مساعد في تنظيف الجسم من السموم.

وبفضل الألياف الغذائية التي يحويها السفرجل، فإنه يساهم في زيادة إحساسك بالشبع وبالتالي التقليل من كمية الوجبات المتناولة، مما قد يجعل له دور في خسارة الوزن، خاصة بأنه قليل بالسعرات الحرارية.

2- مواجهة السرطانات

تشير بعض الدراسات إلى أن من فوائد السفرجل أنه يساعد على تدمير الخلايا الخبيثة السرطانية، وذلك بفضل مضادات الأكسدة القوية التي يحويها والتي تعمل على مواجهة الجذور الحرة (Free radical) وحماية الخلايا من التلف مثل فيتامين ج، وفيتامين أ، والبولفينولات خاصة حمض (Caffeoylquinic)، بروسيانيدين (B2 Procyanidin).

بالإضافة إلى مادة العفص (Tannins) التي تميز السفرجل بشكل خاص، وتشمل مركبات مهمة مثل؛ كاتشين (Catechin)،ايبيكاتشين (Epicatechin)، فإن تناول السفرجل يساهم في التقليل من خطر الإصابة بالسرطان.

3- السفرجل مضاد قوي للفيروسات

أظهرت دراسات حديثة أن السفرجل لديه قدرة كبيرة كمضاد حيوي طبيعي خاصة في مواجهة الفيروسات، وبالتالي فإن تناول السفرجل يمكن أن يساعد في حمايتك ضد نزلات البرد والإنفلونزا وغيرها من الأمراض التي قد تسببها الفيروسات.

4- علاج فقر الدم

السفرجل يعتبر مصدر جيد للحديد الذي قد يؤدي نقصه في الجسم إلى الإصابة بفقر الدم (Anemia)، لذا فتناول السفرجل كأحد حصص الفواكه الموصى بتناولها يوميًا إلى جانب التغذية السليمة والمنوعة، قد يساعد في سد النقص وعلاج المشكلة.

5- مكافحة الالتهابات

بفضل مضادات الأكسدة القوية التي يحويها السفرجل وخاصة من نوع البوليفينول، فإن السفرجل قد يساعد على مكافحة الجذور الحرة التي قد تؤدي إلى تلف الخلايا وزيادة فرص الإصابة بالالتهابات.

وقد وجد بأن تناول السفرجل يقلل من التهابات المسالك البولية، والالتهابات التنفسية والتهاب القولون والالتهابات المعوية والقولون العصبي بشكل خاص، وأشارت بعض الدراسات إلى الدور المهم الذي يلعبه في مواجهة التهاب اللثة، والتهاب الجلد التاتبي.

6- خفض الكولسترول

يعتبر السفرجل أحد الفواكه الغنية بالألياف الغذائية، وتعرف الألياف بدورها الكبير في خفض مستويات الكولسترول الضار (LDL)، ورفع مستويات الكولسترول الحميد (HDL)، هذا الأمر يساعد على تحسين مستويات الكولسترول بشكل عام، وبالتالي تعزيز صحة القلب والشرايين، والتقليل من خطر الإصابة بالجلطات القلبية والسكتات الدماغية.

كيف تتناول السفرجل بطرق منوعة؟

يمكنك تناول السفرجل بعدة أشكال مختلفة قد تجعل من تناوله ممتعًا، إذ يمكنك تناوله إما على شكل هلام، أو صلصة، أو إدخاله في صناعة الحلويات، والعصائر، وحتى الكعك، ومن أبرز طرق تناول السفرجل التي تساهم في المساعدة على الحصول على فوائد السفرجل قدر الإمكان الآتي:

1- السفرجل الهلامي

يحتوي السفرجل على نسبة عالية من البكتين، والذي يعد نوع من الألياف المهم توافرها لصنع المربى والهلام، فهو المسؤول عن تكون الصلابة والهيكل للهلام عن طريق التفاعلات الكيميائية التي تحدث مع المواد الحمضية والسكر.

طريقة التحضير بسيطة جدًا حيث يتم فيها غلي السفرجل كما هو من دون تقشير في الماء لمدة 25، ثم يتم سلقه مع عصير الليمون والسكر ليتكاثف ويتماسك، ومن ثم يتم إزالة الرغوة أثناء هذه العملية، ليبقى الهلام الذي يمكن استخدامه في العديد من الوصفات.

2- السفرجل المخبوز

يتم إنتاج خبز السفرجل الذي عرف عنه دوره في مكافحة الغثيان والقيء عند تناوله، من خلال إضافة شرائح السفرجل إلى الخبز أو الكعك، ومن ثم خبزها في الفرن لمدة ساعة، حيث تصبح شرائح السفرجل شفافة فيها.

3- السفرجل المسلوق

يتم تقشير السفرجل وسلقه، لاستخدامه في العديد من الحلويات وفي صناعة الكعك، ويمكن سلقه مع عصير الليمون والمحليات الطبيعية كالعسل.