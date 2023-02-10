تعرفوا إلى فوائد إكليل الجبل المذهلة

تعد عشبة إكليل الجبل أو حصى البان (Rosemary) من الأعشاب العطرية ذات الروائح المميزة، والتي ترتبط بالعديد من الفوائد الصحية وبعض الآثار الجانبية، تعرف على أهم فوائد إكليل الجبل في السطور الآتية.

فوائد إكليل الجبل

استخدم إكليل الجبل في الطب القديم كمضاد للتشنجات ومنشط وطارد للغازات ولمشاكل الجهاز الهضمي أيضًا، ووجد العلم والطب الحديث أن له العديد من الفوائد بسبب احتوائه على كميات عالية من الألياف والمعادن والفيتامينات، وهذه أبرزها:

1. معزز للمناعة ومضاد للالتهابات

لإكليل الجبل خصائص مضادة للميكروبات والالتهابات بسبب احتوائه على حمض الكارنوسيك وحمض الروزمارينك، حيث تعمل هذه المركبات على محاربة الإنزيم الذي يسبب الألم والالتهاب في الجسم، وتمنع إنتاج أكسيد النيتريك الزائد عن حاجة الجسم، والذي يلعب دورًا كبيرًا في حدوث الالتهابات.

كما وبسبب احتوائه على العديد من مضادات الأكسدة (Antioxidants) لإكليل الجبل دور كبير في مكافحة الجذور الحرة وتعزيز مناعة الجسم.

2. امتلاك خصائص مضادة للسرطانات

تحتوي هذه العشبة على حمض الكارنوسيك وحمض الروزمارينك، واللذان يعتبران مركبات قوية جدًا في محاربة السرطان من خلال تدمير الخلايا السرطانية والتأثير على تمثيلها الغذائي ومحاربة الجذور الحرة.

إذ أثبتت العديد من الأبحاث دور عشبة إكليل الجبل في علاج كل من سرطان البروستاتا، وسرطان الثدي، وسرطان الدم.

3. تعزيز صحة الجهاز الهضمي

من فوائد إكليل الجبل تعزيز صحة الجهاز الهضمي، فقد تم استخدام إكليل الجبل في علاج اضطرابات الجهاز الهضمي وعسر الهضم منذ القدم، وبصفته مضاد للالتهابات والبكتيريا، فقد يساعد في مكافحة التهابات الجهاز الهضمي المختلفة.

4. تحسين المزاج ومحاربة الاكتئاب

لإكليل الجبل قدرة على تحسين المزاج، فرائحة إكليل الجبل تؤثر على مناطق معينة في الدماغ، وتعمل على تحسين المزاج والاسترخاء.

5. تحسين الذاكرة

لقد أثبتت العديد من الأبحاث فوائد إكليل الجبل ودوره في مكافحة الزهايمر، وبأن هذه العشبة لها خصائص تساعد على تعزيز الذاكرة، بسبب احتوائها على حمض الكارنوسيك، والذي يعمل على حماية الخلايا العصبية وخاصة خلايا الدماغ.