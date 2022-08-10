تعرفوا على فوائد الكيوي

الكيوي من الفاكهة ذات المذاق الجيد والفوائد الصحية المتعددة، فهو غنى بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، التى تساعد فى الوقاية من الأمراض، وفى التقرير التالى نستعرض قائمة بالفيتامينات التى يحتوى عليها الكيوى وفقا لموقع healthline:

فيتامين سي

فاكهة الكيوى هى واحدة من أغنى مصادر فيتامين سى، حيث توفر 117% من القيمة اليومية لفيتامين c و21% من الألياف الغذائية، في الواقع ، محتوى فيتامين C في فاكهة الكيوي هو ضعف محتوى البرتقال أو الليمون، كما أن مضادات الأكسدة الموجودة فى الكيوى تساعد على تحسين وظائف الرئة، ويعتقد أن تناول فاكهة الكيوى بانتظام يقلل من أعراض الربو.

فيتامين هـ وج والبوتاسيوم

ويحتوى الكيوى على نسبة وفيرة من فيتامين E و C والبوتاسيوم، ويعزز صحة القلب والأوعية الدموية ويمنع انسداد الشرايين، وهذا هو السبب فى أن فاكهة الكيوى مفيدة لصحة القلب، ويعزز فيتامين هـ أيضًا صحة البشرة وملمسها وتوهجها.

فيتامين K وA

يحتوي الكيوي أيضًا على فيتامين ك وفيتامين أ وهو غني بالكاروتينات الصحية وأحماض أوميجا 3 الدهنية. محتوى الألياف فيه يساعد أيضًا في محاربة الإمساك وفقدان الوزن.

اللوتين والزياكسانثين

يساعد فيتامين C والمواد الكيميائية النباتية مثل اللوتين والزياكسانثين التي تحويها هذه الفاكهة في امتصاص الجسم للحديد، هذا يزيد من أكسجة الدم ويساعد في التغلب على فقر الدم، هذه المواد الكيميائية النباتية مفيدة لصحة العين وتمنع التنكس البقعي.

محتوى منخفض من السكر

هذه الفاكهة الحلوة المنعشة لا تأتي فقط بمؤشر نسبة السكر في الدم منخفضة، لكن يقال أيضًا إن لها خصائص تمنع اختلال الأنسجة الدهنية التي تم ربطها بمرض السكري، كما أنه يحتوي على مواد كيميائية تحفز السيروتونين والتي تعدك بنوم هانئ ليلاً.