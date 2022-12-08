تعرف على أمراض الشتاء الشائعة وطرق الوقاية منها

مع حلول فصل الشتاء تأتى الكثير من المشاكل الصحية مثل: التهابات الجهاز التنفسى ونزلات البرد والأنفلونزا، وكذلك يتزايد ألم التهاب المفاصل مع برودة الطقس، وفى هذا التقرير نتعرف على طرق الحفاظ على صحتك خلال فصل الشتاء وطرق الوقاية من أمراض الشتاء، بحسب موقع “Health”.

كيف تمنع أمراض الشتاء الشائعة؟

نزلة البرد

كثيراً ما نتجاهل نزلات البرد باعتبارها جانباً حتمياً من تغير الفصول، وتشمل بعض الأعراض الشائعة سيلان الأنف والسعال والاحتقان وجفاف الحلق وآلام الجسم، وقد يعانى الأطفال الصغار والرضع من البرد بشكل متكرر.

وقد تختفى نزلات البرد، التى يمكن أن تصيب كل من البالغين والأطفال، فى غضون أيام قليلة ببعض العلاجات المنزلية، ومع ذلك يجب الذهاب إلى الطبيب أو البحث عن علامات كورونا إذا استمر البرد لمدة تزيد عن 7 أيام.

وللتعافي من هذه المشكلة الصحية، من المهم الراحة وتناول المأكولات المصنوعة منزليًا وشرب الكثير من السوائل واستنشاق البخار.

فيروس الأنفلونزا على الرغم من أنه ليس مرضاً خطيراً إلا أنه لا يزال يتعين أخذه على محمل الجد، بالإضافة إلى الأعراض الأخرى، ويمكن أن تؤدى الأنفلونزا أيضاً إلى آلام الجسم والتهاب الحلق والحمى والصداع وأعراض أخرى مشابهة لنزلات البرد.

حافظ على صحة الجهاز التنفسى عن طريق غسل يديك بانتظام لتجنب انتشار البكتيريا والفيروسات مثل الأنفلونزا، وتتمثل العلاجات المنزلية فى مشروب الزنجبيل والليمون والحساء والعدس الملىء بالبروتين قد تسرع من الشفاء.

ألم المفاصل

فى أغلب الأحيان يصيب التهاب المفاصل كبار السن، ويمكن أن يتسبب الانخفاض المفاجئ فى درجة الحرارة فى آلام المفاصل التى تجعل الأشخاص غير قادرين على الحركة.

ارتدِ ملابس دافئة لتخفيف الألم للحفاظ على دفء الجسم، حيث يحتاج كل شخص إلى ممارسة الرياضة خاصة خلال فصل الشتاء.

الالتهاب الرئوى

الالتهاب الرئوى هو عدوى رئوية تحدث بشكل متكرر فى فصل الشتاء ويمكن أن تختلف الالتهابات البكتيرية فى شدتها من معتدلة إلى شديدة.

وعلى الرغم من أنه يمكن إدارته فى المنزل، فقد تكون هناك حاجة إلى مزيد من الرعاية الطبية الشاملة إذا ساءت.

ويكون الأشخاص الذين يعانون من ضعف فى جهاز المناعة أو اضطرابات طبية مثل الربو أو أمراض القلب أو حتى السرطان أكثر عرضة للإصابة بالالتهاب الرئوى.

وقد يكون من الصعب التعرف على هذه الحالة فى مراحلها الأولية أما إذا كان المريض يعانى من نزلة برد مزمنة أو ارتفاع فى درجة الحرارة، فيفضل الاتصال بالطبيب.

ومن الضرورى خلال فصل الشتاء تناول نظام غذائى متوازن، والحفاظ على أن تكون نشطًا لمدة 30 إلى 40 دقيقة على الأقل من كل يوم، حيث يؤدى نمط الحياة غير المستقر وقلة النشاط البدنى إلى ضعف الدورة الدموية، ما يؤدى بدوره إلى تخزين المزيد من الدهون فى الجسم، بالإضافة إلى ذلك تم ربط الخلايا الدهنية بتدهور الجهاز المناعى والالتهابات.