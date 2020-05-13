تعرف على فوائد النوم قبل منتصف الليل

لطالما سمعنا أن ساعات النوم التي نحصل عليها قبل منتصف الليل هي الأكثر قيمة، ولطالما رفضنا ما كانت تخبرنا به أمهاتنا بأن نلتزم بالنوم في التاسعة مساءً لأنه الأفضل، لكننا كنا مخطئين.

فوفقًا للدكتورة نيرينا رملاخان الطبيبة النفسية وخبيرة علاج اضطرابات النوم، فإن ساعات النوم التي نحصل عليها قبل منتصف الليل هي في الواقع أفضل مرحلة للنوم يمكننا الحصول عليها – وكل ذلك يتعلق بكيفية عمل أجسامنا التي تستجيب إلى مستويات الضوء المتغيرة في المساء.

وقالت الدكتورة نيرينا في حديثها لمجلة “Stylist” إن كل خلية في الجسم مرتبطة بحركات الأرض والقمر، وهو شيء معروف في علم التزامنية أو المصادفة إذ توجد منطقة في الدماغ تسمى “المؤقِت اليومي” تساعد على مزامنة حركة ووظيفة كل خلية في الجسم مع مستويات الضوء والظلام في البيئة.

وتابعت:”لذا عندما ينخفض مستوى الضوء إلى حد معين، فإنه يرسل رسالة إلى الغدة الصنوبرية من خلال العينين، ثم تبدأ كل خلية في الجسم بتعديل وظائفها”.

90 دقيقة

وأوضحت راملاخان أن مرحلة 90 دقيقة قبل منتصف الليل هي واحدة من أفضل مراحل النوم، لأنها الفترة التي يتم فيها تجديد الجسم على جميع المستويات – جسديًا، وذهنيًا، وعاطفيًا، وروحانيًا أيضًا، وهناك الكثير من الشفاء الذي يحدث في تلك المرحلة الأولى من النوم.

وتابعت:”إنها أيضًا مرحلة مهمة لإعادة تنظيم الدماغ، إذ تتم إعادة تنظيم جميع المعلومات التي نستقبلها أثناء النهار خلال تلك المرحلة من النوم قبل منتصف الليل، ومن المهم جدًا خفض مستويات الأدرينالين، لذا إذا كنت تحت ضغط كبير، يجب التأكد من حصولك على هذه المرحلة قبل منتصف الليل”.

استرخاء

ومع ذلك، قالت راملاخان:”من المهم أيضًا عدم ممارسة الكثير من الضغط على أنفسنا لتحقيق قدر معين من النوم، ففي حين أن 7-9 ساعات قد تكون القدر المثالي من النوم الذي نرغب جميعًا في الحصول عليه، فلا بأس من الحصول على أقل من ذلك بكثير ففي بعض الأحيان، الأشياء التي نفكر فيها بشأن النوم في الواقع تقف عقبة في طريقنا للحصول عليها”.

وأوضحت:”إذا اعتقدنا بشكل غير مرن أننا بحاجة إلى نوم جيد ليلًا لنكون بخير، فهذا سيمنعنا من النوم”، مضيفة أنه”يمكن أن نحصل على 3 أو 4 ساعات من النوم، أو 4 أو 5 ساعات من النوم ، وتكون أكثر إفادة بكثير من 7 أو 8 ساعات، وهذا بسبب عمق النوم”.