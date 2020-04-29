تعرف على لقاح “أوكسفورد” ضد كورونا

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بدأ الباحثون في جامعة أوكسفورد البريطانية، الخميس الماضي، اختبار لقاح تجريبي ضد فيروس كورونا، وسط تفاؤل كبير بنجاح هذا المشروع الطبي، وهو ما أثار الفضول تجاه المعلومات المتوفرة عن هذا اللقاح الواعد.

وقالت صحيفة “تلغراف” البريطانية إن مشروع اللقاح يشرف عليه معهد جينر بجامعة أكسفورد ومجموعة أكسفورد للقاحات، مشيرة إلى أنه سيحصل على تمويل حكومي لدعم الاختبارات ومنحه أفضل فرص النجاح.

في التالي، نستعرض أبرز المعلومات المتوفرة بشأن هذا اللقاح:

1- اللقاح أطلق عليه اسم “ChAdOx1 nCoV-19″، وتم تطويره من فيروس غير مؤذ، ثم جرى تعديله وراثيا حتى يحمل جزءا من فيروس كورونا.

ويقول الخبراء إن هذا اللقاح قادر على توليد استجابة مناعية قوية من جرعة واحدة فقط.

2- يشدد فريق الباحثين على أنه تم تطوير هذا اللقاح “في سرعة قياسية”، معبرا عن ثقته في نجاح هذا المشروع.

3- ذكر موقع “بيزنس إنسايدر” أنه جرى في وقت سابق اختبار اللقاح على ستة قرود، فاكتسبت أجسامهم مناعة ضد المرض رغم تعريضهم لمستويات عالية من الإصابة.

4- كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية أن نحو 6 آلاف شخص سيخضعون لاختبار لقاح أوكسفورد.

5- على الرغم من أن الخبراء يقولون إن إنتاج لقاح كورونا قد يحتاج على الأقل 12 شهرا، إلا أن فريق أوكسفورد يتوقع أن تكون الجرعات الأولية من اللقاح جاهزة في أواخر الصيف، بحلول شهر سبتمبر المقبل.

6- كشف البروفيسور أدريان هيل، مدير معهد جينر، أن “هدف الفريق هو الحصول على حوالي مليون جرعة بحلول سبتمبر، مباشرة بعد حصولنا على نتائج الاختبارات بشأن مدى فعالية اللقاح”.