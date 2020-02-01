تعرف عليها..أطعمة تساعد على تنشيط الدورة الدموية بالجسم

الطعام تربطع علاقة قوية بالقدرة على تقوية تدفق الدم الجيد الحامل للأكسجين والذي يحتاجه الجسم بشكل دائم، وهذا ما سنتعرف عليه خلال هذا التقرير وفقا لموقع “webmed” الطبي.

فوفقا للتقرير فإن الطعام يلعب دورا كبيرا في حصول الجسم على دورة دموية جيدة ونشطة، ولذا يجب عدم إهمال هذه الأطعمة للحفاظ علي صحة العامة، والحد من التعرض لأي مشاكل صحية مرتبطة بهذا الأمر ومنها الكسل و زيادة فرص الإصابة بالجلطات، والأنيميا، والعديد من الأمراض الأخرى.

وقدم التقرير العديد من الأطعمة التي تساهم في تنشيط الدورة الدموية والحد من التعرض لأي مضاعفات صحية، ومنها:

-الفواكه..

فقد أثبتت العديد من الدراسات الحديثة، أن الفواكه تحتوي علي العديد من الخصائص الغذائية التي تساهم بشكل كبير في تحسن تدفق الدم جيدا، وتقلل فرص الإصابة بالكسل أو المشاكل الناتج عن هذا الأمر، ومن ضمن هذه الفواكه البرتقال والبطيخ، كما أنها تقلل فرص الإصابة بأمراض القلب.

-المكسرات..

هناك العديد من الدراسات الطبية، أثبتت أن المكسرات لها دور كبير في تنشيط الدورة الدموية، وذلك يرجع إلي احتوائها علي نسبة عالية من فيتامين أ وب وسي وه، وأيضا الحديد والمغنسيوم، ومضادات الأكسدة، جميعها عناصر تساهم بشكل كبير في تقوية وتنشيط الدورة الدموية بشكل كبير.

-المشروبات الغنية بمضادات الأكسدة..

أثبتت العديد من الدراسات الطبية الحديثة، أن تناول الشخص للمشروبات الغنية بمضادات الأكسدة، كالشاي الأخضر تساهم بشكل كبير في تقوية الجهاز المناعي، وأيضا تنشيط الدورة الدموية بالجسم، وتعمل علي تدفق الدم الغني بالاكسجين للجسم.