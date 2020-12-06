تعرف عليها.. أطعمة تقلل رغبتك في تناول السكريات

يؤدي التناول المفرط للسكريات المضافة إلى العديد من المشاكل الصحية ، خاصة عند الأشخاص المصابين بمرض السكري .

ووفقا للدراسات الحديثة، فإن الأطعمة السكرية تتسبب في ارتفاع الأنسولين، وعندما يرتفع الأنسولين، فإنه يؤدي إلى إطلاق الدوبامين الناقل العصبي الذي يتحكم في مراكز المتعة في الدماغ، ولكن هناك طرقا لرفع مستويات الدوبامين ومنع هذه الرغبة الشديدة في تناول السكر، فبدلاً من اللجوء إلى الأطعمة السكرية، يمكن اللجوء إلى مصادر أفضل.

وفي ما يلي مجموعة من الأطعمة لمنع أو إيقاف الرغبة الشديدة في تناول السكريات.

البيض

تعمل الدهون الصحية الموجودة في صفار البيض على الشعور بالشبع لفترة أطول والحد من الرغبة الشديدة في تناول السكريات، كما أنها تحتوي على مادة الكولين التي تقضي على دهون البطن.

الجبن

يعتبر الجبن مصدرا ممتازا للبروتين والكالسيوم والفيتامينات والمعادن والأحماض الدهنية، ويساعد على إبطاء امتصاص السكر والكربوهيدرات، ما يؤدي إلى مستويات طاقة ثابتة وتحسين وظائف المخ.

تساعد منتجات الألبان أيضا في تقليل خطر الإصابة بمرض السكري، حيث إن الأشخاص الذين يتناولون الكثير من منتجات الألبان العالية الدسم لديهم أقل معدل للإصابة بمرض السكري.

الحليب

تحتوي منتجات الألبان الكاملة الدسم على سعرات حرارية أكثر، كما أنها أيضا أكثر إشباعا، ووفقا لدراسة أجريت عام 2013، فإن الأشخاص الذين يتناولون الأطعمة الدهنية أقل عرضة للإصابة بالسمنة من أولئك الذين يحاولون تخطي السعرات الحرارية والدهون مع منتجات الألبان القليلة الدسم.

بذور السمسم

تحتوي بذور السمسم على مادة الفايتوستيرول التي تعمل كمضادات طبيعية لخفض الكولسترول في الدم، ويمكن استخدامها لعلاج تصلب الشرايين.

كما تعمل بذور السمسم على تجديد خلايا الجلد وتمنع ظهور علامات الشيخوخة.

لحم البقر

من الأطعمة المفيدة أيضا التي تسد الرغبة في تناول السكريات، ومع التقدم في العمر، نبدأ في فقدان كتلة العضلات، وتعتبر لحوم الأبقار التي تتغذى على العشب مصدرا قويا للبروتين فضلا عن المزيد من أوميغا 3.