تعرف عليها.. 5 أطعمة صحية يمكن تناولها بين الإفطار والسحور

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يتزامن شهر رمضان هذا العام، مع فرض إجراءات الحجر الصحي، التي تحد من حركة الناس وبقائهم لفترات طويلة داخل المنزل، وهو ما قد يكون مبررا لتناول الكثير من الأطعمة، التي ربما تصبح سببا في زيادة الوزن.

ويقول موقع “هيلث لاين” إن خبراء التغذية ينصحون بتناول بعض أنواع السناكس الصحية، التي تساهم في الشعور بالشبع دون أن يكون لها تأثير على زيادة الوزن.

1- الفواكه

تحتوي الفواكه على نسب متوازنة من السكريات والسعرات الحرارية، كما أنها تحتوي على نسب عالية من الفيتامينات والمعادن، التي يحتاجها الجسم أثناء الصيام، وهي أكثر فائدة للجسم من تناول الحلويات والأنواع الأخرى من الأغذية.

2- المكسرات

تحتوي المكسرات على نسبة عالية من الألياف، ولذلك فهي تساعد الإنسان على الشعور بالشبع والامتلاء، وبالتالي عدم تناول الكثير من الطعام.

وتحتوي المكسرات على الدهون الصحية ومضادات الأكسدة وغيرها من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الإنسان، لكنه يفضل الابتعاد عن المكسرات المملحة لأنها تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم، الذي يتسبب في احتباس السوائل بالجسم وارتفاع ضغط الدم.

3- الفشار

يحتوي على سعرات حرارية قليلة ونسب مرتفعة من الألياف، التي تساعد على الشعور بالشبع والامتلاء لفترة طويلة، وللاستفادة من قيمته الغذائية دون زيادة الوزن، يجب ألا يحتوي على الكثير من الزيت والملح عند تحضيره.

4- الشوكولاتة

يمكن اعتبار الشوكولاتة الداكنة بديلا صحيا للحلويات الرمضانية، لأنها تحتوي على سعرات حرارية بنسب قليلة، إضافة إلى قيمتها الغذائية العالية.

وتحتوي الشوكولاتة على الكاكاو، والكافيين اللازم، اللذان يحتويان على مضادات أكسدة، ويمدان الجسم بالطاقة اللازمة ويعززان قدرة العقل على التركيز.

5- الزبادي

يمكن تناول الزبادي بين وجبتي الإفطار والسحور، لاحتوائه على نسبة عالية من البروتين الذي يساعد على الشعور بالامتلاء، إضافة إلى أنه يحتوي على سعرات حرارية تساهم في تعظيم قيمته الغذائية.