تعرّف عليها.. علاجات منزلية لآلام الظهر

على الرغم من أنها حالة شائعة جدا تؤثر على معظمنا في مرحلة ما من حياتنا، إلا أن آلام الظهر قد تكون موهنة وتؤثر سلبا على حياتك العملية وحركتك وصحتك العقلية، وغالبا لا يتم تشخيص السبب الجذري لآلام الظهر لأن ثمة صعوبة للوصول إلى أسبابها الحقيقية، ويقول الدكتور كريستوفر جينر: ”يتعامل معظم الذين يعانون آلام الظهر مع الألم فقط عندما تزداد شدته“.

وعرض تقريري لموقع “ ”netdoctor“ بعض العلاجات المنزلية البسيطة التي يمكن القيام بها لتخفيف آلام الظهر، وهي:

الضغط الساخن والبارد

جرّب التبديل بين السخونة والبرودة للمساعدة في تخفيف ألم الظهر، إذ يمكنك أن تجرب النقع في حمام ساخن أو وضع زجاجة ماء ساخن على المنطقة المصابة. ثم ضع كمادة باردة أو كيسا من البازلاء المجمدة على المنطقة المؤلمة، ولا تضع الثلج على جلدك مباشرة.

الوضعية الصحيحة للجسم عند النوم

إن النوم عند وجود آلام بالظهر يكون صعبا للغاية، ولذا فإن وضعية النوم غير صحيحة قد تؤدي إلى تفاقم الوضع. لذا حاول تخفيف الضغط عن ظهرك، بالاستلقاء على جانبك، مع وضع وسادة بين ساقيك للحفاظ على العمود الفقري محايدا.

وإذا كنت تريد الاستلقاء على ظهرك، فحاول رفع ساقيك بوسادة تحت ركبتيك.

وضعية الجسم

إن الوضع السيئ للجسم هو أحد الأسباب الأكثر شيوعا لآلام الظهر، فمعظمنا لا يعرف الأوضاع الصحيحة للجسم أو كيفية تصحيح الوضع السيئ، وبمرور الوقت، تولد الوضعية السيئة قدرا متزايدا من الضغط على ظهرك؛ ما قد يؤدي إلى استمرار الأوجاع والآلام.

ولهذه الحيلة حاول عدم البقاء في الوضع ذاته لفترة طويلة، سواء أكنت جالسا على كرسي في المنزل أم في مكتبك، ومن المهم أن تستمر في إعادة ضبط وضع جسمك، وأن تأخذ فترات راحة متكررة وتتحرك لمنع تيبس ظهرك.

ومحاولة الحركة قدر الإمكان حتى لا تتوتر العضلات وتبني أوضاعا غير طبيعية لفترة طويلة بسبب الألم.

تقوية عضلات البطن

يمكن أن يستفيد العديد من الأشخاص الذين يعانون آلام الظهر من تقوية عضلات البطن، إذ يمكن أن يساعد -أيضا- في تقليل احتمالية إصابة أو إجهاد ظهرك في المستقبل، فالبطن هي المرساة الأمامية لعمودك الفقري، لذلك إذا كانت ضعيفة، فإن العضلات الأخرى التي تدعم العمود الفقري ستضطر إلى العمل بجهد أكبر لالتقاط الركود.

كما أن عضلاتك الأساسية تميل إلى الضعف مع التقدم في السن ما لم تمارس تمارين بشكل خاص، مثل تمارين الطحن والجلوس على الجدار.

المحافظة على رطوبة الجسم

تعتمد الغضاريف الموجودة بين الفقرات على الماء لتعمل بشكل صحيح، وهي تلعب دورا مهما في امتصاص الصدمة والضغط من الجسم، وإذا كنت مصابا بالجفاف، فإنه يتسبب في تقلص الغضاريف من خلال المزيد من الضغط على الفقرات.

لذا تأكد من شرب ثمانية أكواب من الماء يوميا، وأسهل طريقة لفعل ذلك، الاحتفاظ بحساب يومي والحصول على زجاجة مياه خاصة بك تحملها معك.

تخفيف الألم بالمسكنات

يمكنك تناول بعض المسكنات غير المسببة للإدمان من الصيدلية لمساعدتك في تخفيف ألم العضلات الحاد، واتبع التعليمات الدقيقة بشان الجرعة، واحصل من الصيدلي على المزيد من النصائح.

لكن تذكر إذا كانت الأعراض لا تتحسن، أو إذا كان لديك أعراض أخرى مثيرة للقلق مثل: الخدر، الضعف، فقدان السيطرة على الأمعاء، أو غيرها فاستشر الطبيب على وجه السرعة.