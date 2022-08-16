تفادوا هذه الأخطاء التي تجعل واقي الشمس أقل فعالية

لا يمكنك التقليل من خطر تلف الأشعة فوق البنفسجية على بشرتك عن طريق تغطية نفسك بواقي من الشمس.

وفقاً لأطباء الأمراض الجلدية، فإن كريمات الوقاية من الشمس تساعد فقط على حماية بشرتك من الأشعة فوق البنفسجية فئة أ و ب عند استخدامها بشكل صحيح.

أخطاء يجب تفاديها لحماية بشرتك من الشمس

خلط واقي الشمس مع منتجات أخرى

يشرح أطباء الأمراض الجلدية المعتمدون من مجلس الإدارة أنه يجب عليك تجنب خلط واقي الشمس بالمرطب أو كريم الأساس. والسبب هو أن خصائص الحماية من أشعة الشمس تقل عند تخفيفها بمنتجات التجميل الأخرى. إن عدم إدراك هذا الخطأ الشائع الواقي من الشمس يمكن أن يعرضك لخطر أكبر للإصابة بالشيخوخة الضوئية وفرط التصبغ والبقع الداكنة وسرطان الجلد.

الخيار الأفضل هو اختيار واقي من الشمس يأتي بخصائص ترطيب. لقد لوحظ أن واقيات الشمس الملونة التي تحتوي على مرشحات مادية مثل أكسيد الزنك وثاني أكسيد التيتانيوم تعطي مظهراً نهائياً غير لامع طوال اليوم. فائدة أخرى هي أن تركيبات الحماية من أشعة الشمس الملونة تمنحك أقصى حماية من أشعة الشمس دون ترك أي طبقة بيضاء على وجهك.

وضع واقي الشمس في الهواء الطلق

أحد أكثر أخطاء العناية بالبشرة شيوعاً هو وضع واقي من الشمس عندما تتعرض بالفعل للأشعة فوق البنفسجية. وفقاً للأبحاث، يمكن أن يؤدي التعرض غير المحمي لأشعة الشمس لفترة قصيرة إلى تلف الجلد بشكل خطير. وفقاً للأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية، من المهم وضع واقي من الشمس واسع النطاق لمدة 15-30 دقيقة قبل الخروج في الهواء الطلق.

بالإضافة إلى ذلك، هناك اعتقاد خاطئ بأنك لا تحتاجين إلى واقي من الشمس في الأيام الملبدة بالغيوم أو الممطرة. على عكس هذا الاعتقاد الشائع، يمكن أن تمر 80 في المائة من الأشعة فوق البنفسجية عبر الغيوم وتخترق طبقة بشرتك. بالإضافة إلى ذلك، يوضح أطباء الأمراض الجلدية أنه بصرف النظر عن الوجه، لا يرتدي معظم الناس واقٍ من الشمس على أجزاء الجسم المكشوفة الأخرى. لتجنب هذه الأخطاء الواقية من الشمس، تأكدي من وضع واقي الشمس على الأذنين والرقبة والذراعين وظهر اليدين قبل التعرض للأشعة فوق البنفسجية.

استخدام رذاذ الوجه بعد واقي الشمس

أن استخدام رذاذ الوجه بعد واقي الشمس يغسل وجهك بعامل حماية من الشمس. هذا خطأ آخر قد يتسبب في ضرر لا يمكن تصوره لبشرتك. يشرح أطباء الأمراض الجلدية أن تجنب هذا الخطأ الشائع الواقي من الشمس يمكن أن يحمي بشرتك من الآثار الضارة للأشعة فوق البنفسجية. بالإضافة إلى ذلك، فإن الإفراط في رش وجهك دون اتباع المرطب يمكن أن يجعل بشرتك أكثر جفافاً.

عدم إعادة وضع الكريم الواقي من الشمس

يقول خبراء العناية بالبشرة أن وضع واقي الشمس مرة واحدة في اليوم ليس عادة جيدة للعناية بالبشرة. ومع ذلك، فإن إعادة وضع واقي الشمس بعامل حماية من الشمس 50 بعد كل ساعتين مهم جداً لتجنب الأشعة فوق البنفسجية. وفقاً للدراسات البحثية، تبدأ المكونات النشطة في واقي الشمس في التعطيل عند التعرض لأشعة الشمس بعد مرور بعض الوقت.

لحسن الحظ، فإن بعض واقيات الشمس واسعة النطاق المتوفرة في السوق تأتي بخصائص مقاومة للماء أو مقاومة للعرق. تلتصق واقيات الشمس هذه بسطح الجلد جيداً وتوفر حماية أفضل من أشعة UVB و UVA لفترات أطول مقارنة بغيرها من واقيات الشمس.

وضع العديد من المنتجات تحت واقي الشمس الخاص بك

يعتبر تطبيق الواقي من الشمس الخطوة الأخيرة ولكن الحاسمة للغاية في أي نظام للعناية بالبشرة. يتم تحديد طبقات متعددة من المنتجات قبل تطبيق واقي الشمس على أنه خطأ فادح للوقاية من أشعة الشمس يمكن أن يلحق الضرر ببشرتك. يؤدي تطبيق العديد من المنتجات إلى إحداث فجوة بين بشرتك وواقي الشمس مما يقلل من حماية البشرة من أضرار الأشعة فوق البنفسجية.