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تقلل من السكتات الدماغية..إليك فوائد الشوكولاتة الداكنة

منذ 13 دقيقة
الشوكلاتة الداكنة لها فوائد صحية

الشوكلاتة الداكنة لها فوائد صحية

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ينصح خبراء التغذية بتناول كميات محددة بشكل يومي من الشوكلاتة لما لها من فوائد صحية، لاسيما إنها مفيدة لصحة القلب من ناحية وتساعد على الشعور بالسعادة من ناحية أخرى.

تعد الشوكولاتة الداكنة أو الخام من أكثر الأنواع الغنية بالفوائد، إلا أن الكثير منا لا يعلمها، ويفضل عدم تناولها نظرا لمذاقها المر.

وقال البروفيسور يوهانس جورج فيكسلر إن الشوكولاتة الداكنة مفيدة للصحة، حيث إنها تحتوي على كاكاو أكثر وسكر أقل.

وأوضح أخصائي التغذية العلاجية الألماني أن الشوكولاتة الداكنة تؤدي إلى ارتفاع السكر بالدم على نحو بطيء وتؤدي إلى الشعور بالشبع على نحو أسرع، ومن ثم فهي تحد من نوبات الجوع الشديد.

وبفضل انخفاض محتواها من السكر تحد الشوكولاتة الداكنة من خطر الإصابة بالأزمات القلبية والسكتات الدماغية، كما أنها تعمل على خفض قيم الكوليسترول المرتفعة.

وأشار “فيكسلر”، إلى أهمية الجرعة؛ حيث لا بأس من تناول الشوكولاتة الداكنة يوميا بمعدل 20 جراما مع نسبة كاكاو تبلغ 70 أو 80 أو 90%.

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