تمرين الكوبرا.. ما هي فوائده وأنواعه ومدة التمرين ؟

للحصول على صحة جيدة والتخلص من مشكلات الظهر والرقبة وشد البطن يمكنك ممارسة تمرين الكوبرا، تعرف على فوائده وأنواعه، تمرين كوبرا أحد أنواع اليوجا ويعتبر من أفضل تمارين الاسترخاء والتخلص من القلق والتوتر، كما يساعد في الحصول على جسم مثالي.

لذلك نستعرض تمرين كوبرا وأنواعه وفوائده:

ما هو تمرين كوبرا؟

تمرين الكوبرا من التمارين الهامة للإطالة وشد عضلات الجسم وتعزيز الدورة الدموية، بالإضافة إلى تقوية العمود الفقري، خاصة للأشخاص الذين يجلسون لوقت طويل، كما أنه من التمارين التي يمكن أن يتم تطبيقها بسهولة.

فوائد تمرين كوبرا:

1- زيادة مرونة فقرات الظهر والتقليل من آلام الكتفين وجعل الجسم أكثر لياقة وليونة.

2- يساعد على شد ترهلات البطن والأرداف والتخلص من الدهون الزائدة بالبطن.

3- يساعد تمرين الكوبرا على التخلص من مشكلات الجهاز الهضمي والقولون.

4- ممارسة تمرين الكوبرا تساعد على انتظام الدورة الشهرية لدى النساء.

5- من التمارين الهامة لاستقامة العمود الفقري، والتخلص من إنحناء الظهر مما يجعلك تشعر بالطول.

6- التخلص من التوتر والقلق الناتج عن ضغوط الحياة وتحسين الحالة المزاجية.

– أنواع تمرين الكوبرا:

الكوبرا الكاملة:

عليك بالاستلقاء على الأرض مع وضع اليدين إلى الأمام بالتوازي مع الكتفين، والحرص على إستقامة الذراعين ورفع وشد الجسم للأعلى مع الحرص على شد الرأس للوراء.

الكوبرا المنخفضة:

يتم الإستلقاء على الأرض مع جعل الذراعين في وضع مستقيم، وثني المرفقين، واتكاء الجسم بالكامل على الفخذين، ورفع الرأس قليلًا والنظر للأمام، ويعتبر تمرين مثالي لمن يعانون من آلام في الرقبة أو أسفل الظهر.

مدة تمرين الكوبرا:

يمكن ممارسة تمرين الكوبرا يوميًا من 5:4 مرات في اليوم على أن تكون كل مرة مدتها من 20 إلى 30 ثانية.