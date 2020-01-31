تناول الماء بكثرة يساعدك على تبييض أسنانك

التعرض للإصابة باصفرار في الأسنان من الأمور المحرجة التي تتسبب في الظهور بمظهر غير جيد عند الضحك، أو التحدث مع الآخرين، كما أن هناك العديد من الأضرار الصحية المترتبة على هذا الأمر كالتعرض لالتهابات في اللثة، ولذا هناك العديد من النصائح الطبية التي تساهم بشكل كبير في تبييض الأسنان، وذلك وفقا لموقع “activefeel.”.

ومن هذه الوصفات الطبية التالي:

-الماء..

أثبتت بعض الدراسات الطبية أن تناول الماء بكثرة يقلل فرص الإصابة والتعرض للإصابة باصفرار الأسنان، ولذا عليك الإكثار من تناول الماء والحصول على فوائدها العديدة للجسم، فعليك تناول كوبا من الماء بعد تناولك للطعام، لأن هذا الأمر يقلل من فرص تراكم الجراثيم والبكتيريا علي الأسنان.

-مراقبة الأطعمة والمشروبات التي تستهلكها..

أكد التقرير أن الأشخاص الذين يتناولون الكافيين بكثرة والمشروبات الغازية هم الأكثر عرضة للإصابة باصفرار الأسنان، ولذا عليك الاهتمام بتنظيف الأسنان بشكل دائم بالمعجون.

-استخدم الفرشاة والخيط يوميا..

أثبتت العديد من الدراسات الطبية أن الأشخاص الذين يهتمون بنظافة الأسنان هم الأقل عرضة للإصابة وظهور اصفرار الأسنان، ولذا بعد تناول الطعام أو المشروبات عليك تنظيف الأسنان بالخيط والفرشاة والمعجون لتقليل فرص التعرض للاصفرار الأسنان.

-خل التفاح..

أثبتت العديد من الدراسات الطبية أن استخدام خل التفاح مرتين في الأسبوع والمضمضة بخل التفاح يعد من الأمور الجيدة التي تساهم في تبيض الأسنان بطريقة ملحوظة وسريعة، ولذا عليك القيام بهذه النصيحة.