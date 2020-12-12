تناول هذه الاطعمة الـ12 للتقليل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية إلى النصف

يخشى العديد من الأشخاص الإصابة بالنوبات القلبية وذلك بسبب ضغط الاعمال وتحمل المسؤوليات والنوم لساعات قليلة بسبب معاناتهم من الأرق، وللحد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية، حدد عدد من الخبراء 12 منتجا تساهم في خفض نسبة الإصابة بالنوبات القلبية إلى النصف.

ووفقا لخبراء مجلة “فوكس” فإن هذه المنتجات الـ12 تخفض من نسبة الإصابة بالنوبات القلبية، وهي زيت الزيتون والشاي الأخضر والثوم والشوكولاتة الداكنة والطماطم والأفوكادو والأسماك الدهنية والبقوليات والحبوب الكاملة والتوت والمكسرات والخضروات الورقية، والتي نصحوا بتواجدها في النظام الغذائي.

وعلى وجه الخصوص، الطماطم وزيت الزيتون والتوت لها تأثير إيجابي على القلب من خلال عمل مضادات الأكسدة، وتقليل مستوى الكوليسترول الضار LDL والقضاء على الالتهابات.

كما ويعتبر الأفوكادو واللوز والأسماك الدهنية صحية للقلب بسبب محتواها من الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة.

أما الخضار الورقية الخضراء مثل السبانخ، والسلق السويسري، والخس، واللفت فغنية بالمعادن والفيتامينات وخاصة فيتامين ك، الذي يحسن وظائف الأوعية الدموية، وتحسن الحبوب الكاملة المرونة.

كما يحتوي الثوم على الأليسين الذي يخفض نسبة الكوليسترول وضغط الدم ويمنع تجلط الدم. وللشاي الأخضر تأثير إيجابي على تقليل دهون الجسم في الأوعية الدموية.

ومن بين الحلويات للقلب، تعتبر الشوكولاتة الداكنة هي الأكثر فائدة، حيث يقلل استخدامها، حسب الأبحاث، من خطر تكلس الأوعية الدموية بنسبة 32٪، وخطر الإصابة بأمراض القلب التاجية بنسبة 57٪