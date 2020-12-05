توصيات جديدة بشأن ارتداء الكمامة للوقاية من كورونا

الكمامة أول خط دفاع للوقاية من كورونا

بات ارتداء الكمامة أمرا ضروريا للوقاية من عدوى فيروس كورونا ، حتى أن بعض المراكز الصحية أصدرت توصيات جديدة بضرورة ارتدائها خاصة في الأماكن العامة والمغلقة .

أصدرت المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، الجمعة، توصياتها بـ”الاستخدام الشامل للكمامة” في الأماكن المغلقة كافة عدا المنزل.

وتشهد الولايات المتحدة ارتفاعا كثيفا بإصابات فيروس كورونا، هو الأعلى منذ بدء الجائحة.

وأكدت المراكز، في بيان، على ضرورة اتباع استراتيجيات مكافحة الجائحة، بما يشمل الاستخدام الشامل للكمامات، والالتزام بالتباعد الجسدي، وغسل اليدين بشكل متكرر، وتجنب الأماكن المغلقة غير الضرورية.

وشددت المراكز على ضرورة إجراء مزيد من الفحوصات للكشف عن العدوى، وفرض الحجر الصحي على الأشخاص المخالطين لمصابين بالفيروس.

ولفتت إلى إجراءات إضافية تشمل تجنب السفر غير الضروري، وتعزيز تهوية الأماكن المغلقة.

ووفقا لصحيفة “نيويورك تايمز”، فإن هذه المرة هي الأولى التي توصي بها مراكز السيطرة بارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة جميعها عدا المنزل.

وقالت المراكز إن البلاد قد دخلت فعلا في “مرحلة انتقال عالي المستوى”، يعززه برودة الطقس وموسم الأعياد الذي يشهد مخالطة أكبر بين المواطنين.

ووفقا للمراكز، فإن الاستخدام “الثابت والصحيح” للكمامات أمر بالغ الأهمية للسيطرة على الفيروس.

وكان الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، قد أعلن مؤخرا في مقابلة مع شبكة “CNN” عزمه إطلاق خطة لمكافحة الوباء فور توليه الحكم، تشمل الطلب من الأميركيين ارتداء الكمامات لمدة 100 يوم على الأقل.

ووصف كبير خبراء الأوبئة في البلاد، آنتوني فاوتشي، دعوة بايدن بأنها “فكرة جيدة”.