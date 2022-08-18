توصية جديدة من الصحة العالمية بشأن لقاحات كورونا

أصدر مجلس اللقاحات المستقل الملحق بمنظمة الصحة العالمية، لأول مرة توصية بحصول المسنين على جرعة معززة ثانية من لقاحات فيروس كورونا

وشدد أليخادرو كرابيوتو رئيس المجموعة الاستشارية الاستراتيجية لخبراء المناعة، الخميس، في جنيف على أن هذا لا يعني توصية بمنح جرعة معززة دورية كل أربعة أو ستة أشهر.

وتركت المجموعة الاستشارية الاستراتيجية لخبراء المناعة نطاق السن مفتوحا في توصيتها، وذكرت المجموعة أنها تركت لكل دولة القرار في تحديد أصحاب الفئة العمرية الذين ترغب في منحهم جرعة معززة ثانية.

ونظريا، يجب منح الجرعات بعد ما يتراوح بين أربعة وستة شهور من الحصول على الجرعة المعززة الأولى.

وعلاوة على ذلك، أوصت المجموعة، العاملين بمجال الصحة أيا كان عمرهم بالحصول على جرعة معززة ثانية، وكذلك من يعانون من ضعف أجهزة المناعة أو من أمراض أخرى تزيد من خطر المرض الشديد بعد الإصابة بعدوى في الجهاز التنفسي.

وفي سياق قريب، أعلنت منظمة الصحة العالمية تراجع إصابات كورونا خلال الفترة من 8 إلى 14 أغسطس/ آب بنسبة 24%، مقارنة بالأيام السبعة السابقة.

وذكرت المنظمة، في نشرتها الأسبوعية، أن وفيات كورونا خلال نفس الفترة، انخفضت بنسبة 6٪ مقارنة بالأسبوع السابق.

وتلقت منظمة الصحة العالمية خلال السبعة أيام الأخيرة تقارير عن 5460641 إصابة و15072 حالة وفاة. كما تم تسجيل انخفاض ملحوظ في الإصابات في أوروبا وأفريقيا ومنطقة شرق البحر المتوسط، بينما سُجلت زيادة بإصابات الفيروس في منطقة غرب المحيط الهادئ وجنوب شرق آسيا.