ثمانية من أهم الأسئلة المتداولة عن فيروس كورونا مؤخراً تمت الإجابة عنها

تزداد يوماً بعد يوم التساؤلات مع إنتشار فيروس كورونا في معظم بلدان العالم عن هذا المرض.

وفي مقال قامت هدى من فريق عمل موقع صوت بيروت إنترناشونال بترجمته من الإنجليزية بموقع سي إن إن.

قراء ال-(CNN) يتساءلون الكثير من الأسئلة يومياً التي تتعلق بفيروس كورونا . لذا قررت شبكة CNN الإجابة عن عدد معين من الأسئلة أسبوعياً.

من أهم الاسئلة :

س: كم يحتاج مريض الكورونا وقتاً للعلاج ؟

ج : إن الغالبية العظمى من الأشخاص المصابين بكورونا ، سينجون من المرض . ولكن قد يواجهون مدة طويلة للشفاء.

تقول الدكتورة ميشال ريان من منظمة الصحة العالمية، “أن المدة القصوى للعلاج من فيروس كورونا قد تصل إلى ٦ اسابيع في الكثير”. تضيف :” الناس الذين يعانون من مرض شديد للغاية قد يستغرقون مدةً أطول للشفاء قد تصل إلى اشهر”. يمكن تحديد أن شخصاً ما قد شفي عندما يتخلص من جميع عوارض كورونا ، بالإضافة إلى النتيجة السلبية للفحص المتتالية مرتين ، يفصلها يوماً على الأقل. كما أكدت ريان أنه حتى الأن لا يوجد علاج لفيروس كورونا.

س:هل من الممكن أن يتعرض أحداً للعدوى من حيوانه الأليف، أو بالعكس ؟

ج : “لا ، ليس هناك أي دليل حتى الآن لوجود أي حالة للحيوانات الأليفة ، كالقطط أو الكلاب متعرضة لفيروس كورونا ، أو حتى ناقلة له” – منظمة الصحة العالمية .

س: هل الشفاء من فيروس كورونا يعني أن الشخص لم يعد مصدرا للعدوى بالفيروس؟ وما هي المدة الموصى بها لبقاء المريض بالحجر الصحي ؟

س: تختلف هذه المدة بين فرد وأخر . فقرار خروج أي شخص من الحجر الصحي يختلف بإختلاف حالته المرضية.

إن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها اصدرت مبادئ وشروط توجيهية لتحديد متى يمكن للشخص المعافى الخروج من الحجر الصحي. منها :

– عدم وجود حمى عند المريض على الإطلاق و بدون الحاجة لإستخدام الأدوية التي تقلل من هذه الحرارة .

– إختفاء جميع عوارض المرض منها الكحة.(السعلة)

– أن يخضع المتعافى من فيروس كورونا الى فحصين متتاليين بنتيجة سلبية ، شرط أن يفصل بينهما يوماً على الأقل .

“خلاصة ، إن المتعافي من فيروس كورونا ، لا يشكل خطراً ولن يكون ناقل للعدوى لمن حوله.” CDC.

س: الانفلونزا تصيب عدداً أكبر من الأفراد، وسببت بوفاة الكثير من الأميركيين، فما سبب القلق من فيروس كورونا ؟

ج : صحيح ، نسبة الوفيات من مرض إنفلونزا تتراوح بين ٢٠,٠٠٠ إلى ٥٢,٠٠٠ في أمريكا منذ أكتوبر الماضي .

أما عالمياً فقد اصابت حوالي ٣٤ مليون إلى ٤٩ مليون شخصاً في العالم . أما فيروس كورونا فقد سبب بوفاة ٣١ أمريكياً منذ فبراير حتى الأن ،وحوالي ما لا يقل عن ١٠٠٠ شخص عالمياً. هنا يكمن الفرق .

” المختلف في فيروس كورونا عن الإنفلونزا العادية ، هو الاختلاف في التجربة بين ما إذا كان المريض صغيراً في السن ويتمتع في صحة جيدة أو مسناً يعاني من أمراض مزمنمة” عالم الأوبئة الدكتور عبد السيد.

يضيف : إن معدل وفيات الأفراد الذين هم فوق الثمانون ويعانون من أمراض مزمنة هو عالي نسبياً. كما أنه هناك لقاح للانفلونزا ، ولايوجد أي لقاح لفيروس كورونا حتى الآن.

س: هل هناك خطر في تلقي الطرود من المناطق التي أبلغت عن حالات إصابة بمرض كوفيد-١٩ ( CORONA ) كالصين مثلاً ؟

ج : لا ، ” فيروس كورونا لا يمكن نقله عن طريق السلع المصنوعة في الصين أو أي منطقة ابلغت عن اصابتها بمرض كوفيد-19 ” منظمة الصحة العالمية .

” إن احتمالات تلوث السلع التجارية عن طريق شخص مصاب بالعدوى هي احتمالات ضعيفة، كما أن مخاطر الإصابة بالفيروس الذي يسبب مرض كوفيد-19 عن طريق طرد نُقل وشُحن وتعرض لمختلف الظروف ودرجات الحرارة، هي مخاطر ضئيلة.” منظمة الصحة العالمية .

فإذاً في حال وجود شكوك بلمس أي مسطح يثير الشك ، على الشخص أن ينظف يديه جيداً بانتظام بفركهما بمطهر كحولي لليدين أو بغسلهما بالماء والصابون.

س : هل الأطفال أكثر عرضةً لفيروس كورونا ؟

” الصغار في السن أقل عرضةً للإصابة بمرض كوفيد-١٩ ، ولكن هذا لا يمنع أن يكونوا ناقلين للعدوى وحتى بدون وجود عوارض المرض عليهم .” كبير المراسلين الطبيين في CNN دكتور SANJAY GUPTA.

بمعنى آخر ، ” الأطفال مازالو معرضين لحمل الفيروس في أجسادهم بدون وجود عوارض المرض ، وبالتالي هم أكثر عرضة لنقل الفيروس لمن هم أكبر سناً.

وحالهم حال الجميع ، على الأطفال أن يغسلوا أيديهم على الأقل ل مدة ٢٠ ثانية ، والبقاء بعيدين ٣ أقدام على الأقل من أي شخص يسعل أو يعطس وعدم وضع أيديهم على وجوههم.

س: هل هناك خطر على المرأة الحامل؟

ج: باختصار ، ” ليس هناك “علامة واضحة” على أن النساء الحوامل هنّ أكثر عرضة لإصابة خطيرة بفيروس كورونا وذلك لأن المرض ظهر من مدة قصيرة. ” مركز مكافحة الأمراض والسيطرة عليها.

س: متى سينتهي هذا الوباء ؟

لسنا اكيدين حتى الآن. يقول دونالد ترمب أن كورونا فيروس سوف ينتهي مع إقتراب أيام الصيف ولكن العلماء لا يوافقونه الرأي ويعتبرون أنه من المبكر التنبؤ بأمر كهذا.

” اننا نتوقع انخفاضات في مستوى العدوى لفيروس كورونا ، وذلك مع تغير الطقس وإرتفاع الحرارة وزيادة الرطوبة ، بالإضافة إلى إقفال المدارس.

” مدير مركز ديناميات الأمراض المعدية في هارفارد دكتور مارك لبستش .

أما وزيرة الصحة والخدمات في الولايات المتحدة أليكس عازار ، وضحت رأي ترمب بأنه كان يأمل أن يكون فيروس كورونا مشابهاً للفيروسات التاجية العادية ويكون مستجيباً للحرارة.