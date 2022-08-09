جرعة زائدة من أحد المكمّلات أفقدته القدرة على المشي

خسر رجل أسترالي قدرته على المشي، بعد تناوله 70 ضعف الجرعة اليومية الموصى بها من فيتامين “ب 6”.

وفي تصريحات لراديو “إيه بي سي” في ملبورن، قالت ابنته “أليسون تايلو” إن والدها البالغ 86 عاما كان في حالة نشطة وعاش بشكل مستقل، حتى كشف فحص دم أجراه أنه يعاني من نقص طفيف في فيتامين “ب 6”.

وأكّدت أن والدها لم يكن يعاني من أي أعراض لسوء الصحة، لكنّ طبيبه وصف له تناول مكمل فيتامين “ب 6” بجرعة 50 ملليغرام، والتي هي أعلى بكثير من الجرعة القياسية الموصى بها في كل من أستراليا وأميركا من فيتامين “ب 6″ للرجال فوق سن الـ50 (1.7 ملليغرام فقط).”

كما لفتت الى أن والدها لم يكتف بتناول المكملات، بل حصل أيضا على مكمل من المغنيسيوم يحتوي على فيتامين “ب 6″، إلى جانب حبوب الإفطار المدعمة بها، مشيرةً إلى أنه في غضون أشهر بدأ والدها يفقد الإحساس بساقيه، ونُقل في النهاية إلى المستشفى بعدما فقد قدرته على المشي، وهو يسكن الآن في دور رعاية للمسنين، ويسير بواسطة كرسي متحرك.

ويساعد فيتامين “ب 6″، مثله مثل فيتامينات “ب” الأخرى، الجسم على تحويل الطعام إلى طاقة عن طريق تكسير الكربوهيدرات والبروتينات، كما تشير الأبحاث إلى أنه يمكن أن يساعد جهاز المناعة في الجسم وبعض وظائف الدماغ.

ومن الممكن الحصول على فيتامين “ب 6” من خلال تناول أطعمة معيارية، مثل الدجاج والبطاطا، أو حتى صلصة معكرونة السباغيتي.

يشار إلى أن عدد الأميركيين الذين يمرضون بسبب تناول جرعات زائدة من مكملات الفيتامينات في ازدياد خلال السنوات الأخيرة.

ويحذّر خبراء الرعاية الوقائية من أنّ مكملات فيتامين “أ” تسبب ضررًا أكثر من نفعها، لأن تناول الكثير منها يمكن أن يؤدي إلى آلام العظام وتساقط الشعر.