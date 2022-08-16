جل الغضروف.. علاج رائع لآلام الركبة

آلام الركبة تأتي غالبا من التآكل والتمزق التدريجي للغضروف المعروف باسم هشاشة العظام، الذي يصيب نحو واحد من كل 6 بالغين.

وكشف فريق بقيادة جامعة ديوك في مجلة “أدفانسيد فانكشيال ماتريال”، أنه ابتكر أول بديل للغضروف يعتمد على (الجل) وهو أقوى وأكثر متانة من الشيء الحقيقي.

علاج آلام الركبة

ويعد ذلك خيارا جيدا للذين يرغبون في تجنب استبدال مفصل الركبة بالكامل، ويمكن أن يساعدهم على الوقوف على أقدامهم بسرعة.

ويكشف الاختبار الميكانيكي أن هيدروجيل فريق جامعة ديوك من مادة مصنوعة من البوليمرات التي تمتص الماء، ويمكن ضغطها وسحبها بقوة أكبر من الغضروف الطبيعي، وهي أكثر مقاومة للتآكل والتمزق بثلاث مرات.

ويتم حاليًا تطوير الغرسات المصنوعة من المادة واختبارها في الأغنام، ويستعد الباحثون لبدء التجارب السريرية على البشر العام المقبل.

ويقول بنجامين وايلي، أستاذ الكيمياء في ديوك، الذي قاد البحث جنبًا إلى جنب مع كين غال، أستاذ الهندسة الميكانيكية وعلوم المواد في ديوك: “إذا سار كل شيء وفقًا للخطة، فيجب أن تبدأ التجربة السريرية في أقرب وقت في أبريل 2023”.

ولصنع هذه المادة، أخذ فريق جامعة ديوك صفائح رقيقة من ألياف السليلوز وغرسوها ببوليمر يسمى كحول البولي فينيل، وهي مادة لزجة تتكون من سلاسل متوترة من الجزيئات المتكررة، لتشكيل مادة هلامية.

ويقول وايلي إن ألياف السليلوز تعمل مثل ألياف الكولاجين في الغضروف الطبيعي، فهي تعطي قوة الجل عند التمدد، ويساعد كحول البولي فينيل على العودة إلى شكله الأصلي. والنتيجة مادة تشبه الجيلي، 60% ماء ، وهي مرنة لكنها قوية بشكل مدهش.

ويمكن للغضروف الطبيعي أن يتحمل ما يقرب من 5800 إلى 8500 رطل لكل بوصة من السحب والضغط، على التوالي ، قبل أن يصل إلى نقطة الانهيار.