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حافظ على صحة بشرتك وشعرك وتناول هذه الأطعمة

منذ ساعتين
آخر تحديث: 2 - يناير - 2023 6:35 مساءً
البشرة

البشرة

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للحفاظ على صحة الشعر والبشرة عليك القيام واتباع العديد من النصائح المهمة لتقويتهم والحفاظ علي صحتهم وحمايتهم من التعرض بأي تلف، ويتم ذلك عن طريق تناول الأطعمة الغنية بالكيراتين الذي يعد أحد أنواع البروتينات الضرورية لصحة الجلد والأظافر، ويقدمها التقرير المنشور عبر موقع “WEBMED”.

-البيض:

يعد مصدر رائع للحصول على الكيراتين، لأنه أحد مصادر البيوتين الغذائية، المهم لصحة الشعر والبشرة، لأنه غني بالسيلينيوم والريبوفلافين وفيتامين أ وفيتامين ب 12، وجميع هذه العناصر مهمة لصحة الجلد والأظافر والشعر.

-البصل:

يعتبر البصل من الأطعمة التي تحسين صحة الأظافر والشعر، نظرًا لاحتوائها على نسبة عالية من إن أستيل سيستين الذي يعد أحد مضادات الأكسدة التي تعد من الأساليب الجيدة التي تحافظ علي صحة الأظافر والجلد، كما أنه يحتوي علي حمض الفوليك الذي يعتبر عنصر في الحفاظ علي بصيلات الشعر وتقويتها.

-البطاطا الحلوة:

تحتوي على نسبة عالية الكاروتينات التي تتحول إلى فيتامين أ، و توفر علي الاحتياج اليومي لفيتامين أ، الذي يعزز تكوين الكيراتين.

-اللب السوري:

يوفر الكثير من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم وصحة الأظافر والجلد والشعر، وذلك نتيجة احتوائه على البيوتين والبروتين، والنحاس، وفيتامين ب.

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