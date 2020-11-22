حقن أول متطوع بـ”كوكتيل الأجسام المضادة” ضد كورونا

تم حقن أول متطوع بـ”كوكتيل الأجسام المضادة”، والذى قد يمنع فيروس كورونا من التطور لمدة تصل إلى عام، وذلك بعد إعلان شركة AstraZeneca في المملكة المتحدة، أنها ستبدأ التجارب به.

ووفقا لتقرير جريدة ” Mirror”، البريطانية، فقد تم حقن الممرضة البريطانية كارين سيمسون بـ “كوكتيل الأجسام المضادة” من AstraZeneca ، والذي يحتمل أن يوفر حماية فورية من فيروس كورونا لمدة تتراوح بين 6 أشهر إلى سنة.

وأصبحت ممرضة العناية المركزة أول شخص في العالم يتم إعطاؤه كوكتيلًا جديدًا من الأجسام المضادة مصمم للحماية من فيروسكورونا، حيث قالت كارين سيميسون إن الحقن الذي طورته شركة الأدوية البريطانية AstraZeneca “يمنحنا بعض الأمل” في عودة الحياة إلى طبيعتها قريبًا.

ويعد “كوكتيل الأجسام المضادة”، علاج مخصص للأشخاص الذين لا يستطيعون الحصول على اللقاح لأنهم مرضى بالفعل أو كبار السن ولديهم جهاز مناعي ضعيف، وسيتم إعطاء العلاج إلى 1000 شخص في المملكة المتحدة كجزء من برنامج تجريبي، حيث أن لديه القدرة على العمل على الفور ، حيث يوفر الحماية من فيروس كورونا لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنة.

يختلف العلاج بالأجسام المضادة عن اللقاح حيث يمكن إعطاؤه لأولئك الذين لا يستطيعون تلقي التطعيمات بسبب مرضهم بالفعل أو ضعف جهاز المناعة، كما أنه تم إدخال الأجسام المضادة مباشرة للجسم، بدلاً من تحفيز جهاز المناعة في الجسم على صنعها.

والهدف من التجربة هو تقييم سلامة وفعالية مزيج من اثنين من الأجسام المضادة أحادية النسيلة طويلة المفعول – وهي بروتينات من صنع الإنسان تعمل مثل الأجسام المضادة البشرية الطبيعية في جهاز المناعة.

من جانبها قالت كارين لشبكة سكاي نيوز: “من الناحية المهنية ، رأيت تأثير كورونا على الأشخاص من خلال العمل في وحدة العناية المركزة، فقد كان مدمرا للمرضى وأقاربهم”.

وتابعت حديثها بعد علاجها: “هذا العلاج يعطينا بعض الأمل، أرى مدى جدية زملائي في العمل على الخطوط الأمامية. لا يمكننا الخروج والضحك ، ليس هناك استراحة لنا”.

بشكل منفصل ، تقوم AstraZeneca بتطوير لقاح كورونا بالتعاون مع باحثين في جامعة أكسفورد، وذلك بحسب “اليوم السابع”.