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حقيقة وجود قطرة عين تؤدي إلى العمى أو الوفاة

منذ 36 دقيقة
قطرة عين

قطرة عين- تعبيرية

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حذرت إدارة الغذاء والدواء (FDA)، في الولايات المتحدة، المستهلكين من شراء أو استخدام قطرة باسم “إيزري كير”.

وقالت الإدارة في تصريح رسمي لها: “يزيد استخدام القطرات الملوثة من خطر الإصابة بعدوى العين التي ربما تؤدي إلى العمى أو الوفاة”.

بدوره، كشف مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون في السعودية حقيقة وجود نوع من “قطرة العيون” الذي يسبب العمى أو الوفاة لبعض الأشخاص جراء تلوث بكتيري.

وقال المستشفى في بيان له عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “هذه القطرة لا تباع في السعودية وليست مصرحة من قبل هيئة الغذاء والدواء” في المملكة”. وفق (روسيا اليوم)

من جهتها، أكدت الهيئة الوطنية البحرينية لتنظيم المهن والخدمات الصحية عدم دخول تلك المنتجات للمملكة.

وأشارت الهيئة إلى أن المنتجات الموجودة خالية من أي تلوث. مشددة على سلامة جميع المستحضرات الصحية المتداولة في المملكة.

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