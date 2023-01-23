خاص للرجال.. هذه الأطعمة هامة لزيادة الحيوانات المنوية

ينصح الأطباء المختصون في حالات العقم عند الرجال، باتباع أنظمة غذائية معينة إلى جانب العلاج الدوائي لزيادة عدد الحيوانات المنوية وتعزيز نشاطها، والابتعاد كذلك عن بعض الأطعمة أو العادات الغذائية السيئة التي تؤثر سلباً على صحة الرجال الجنسية.

ووفقاً لموقع “ويب طب” إليكم قائمة بالأطعمة التي تزيد من عدد الحيوانات المنوية عند الرجل:

السبانخ

يعد حمض الفوليك (Folic acid) مهمًا جدًا لإنتاج الحيوانات المنوية الصحية غير المشوهة لدى الرجال، ويعد السبانخ وأنواع أخرى من الخضار الورقية الخضراء مصدرًا غنيًا لهذا الحمض.

حيث تسبب مستويات حمض الفوليك المنخفضة في الجسم زيادة فرصة إنتاج الحيوانات المنوية المشوهة والضعيفة غير القادرة على الوصول إلى البويضة وتلقيحها.

الشوكولاتة الداكنة

الشوكولاتة الداكنة مثال على أطعمة تزيد عدد الحيوانات المنوية، وذلك لأنها غنية بالحمض الأميني الأرجنين، المعروف بدوره في زيادة إنتاج السائل المنوي وعدد الحيوانات المنوية، كما أنها مصدر غني بمضادات الأكسدة، والتي تعمل على تقليل الجذور الحرة (Free radical) المسببة للالتهابات في الجسم، والتي قد تؤثر على نوعية وجودة الحيوانات المنوية.

الطماطم

تحتوي الطماطم على مضادات الأكسدة من نوع الليكوبين، والتي تعمل بشكل كبير على تحسين جودة الحيوانات المنوية من حيث تعزيز حركتها وعددها وتجنب تشوهها، وبذلك تُعد الطماطم مثالًا على أطعمة تزيد عدد الحيوانات المنوية.

عين الجمل

المعروف بالجوز هو مصدر غني بأحماض أوميغا 3 الدهنية، والتي تساعد على زيادة إنتاج الحيوانات المنوية لدى الرجال، كما أنها مليئة بالأرجنين وهو من الأحماض الأمينية الأساسية التي تعمل على زيادة تدفق الدم إلى الأعضاء التناسلية لدى الرجال، مما يحسن من عملية إنتاج السائل المنوي بما فيه من حيوانات منوية.

العنب الأحمر

يحتوي العنب الأحمر على مادة ريسفيراترول، وهي مضادات أكسدة قوية تعمل على الحفاظ على درجة الحرارة المثلى في الأعضاء التناسلية للذكور، وبالتالي تحسن من إنتاج الحيوانات المنوية ونوعيتها وقدرتها على الحركة، وبذلك تُعد من أشهر الأمثلة على أطعمة تزيد عدد الحيوانات المنوية عند الرجال.

الموز

يعد الموز فاكهة غنية بفيتامين ب6 الذي يؤدي لزيادة إنتاج الحيوانات المنوية في الخصيتين، كما يحتوي على فيتامين أ، وفيتامين ب1 وفيتامين ج وهي المسؤولة عن جودة الحيوانات المنوية وفعاليتها، ويوجد في هذه الفاكهة إنزيم نادر يسمى بروميلين أثبت فعاليته في زيادة الرغبة الجنسية والدافع الجنسي عند الذكور.

الرمان

يحسن الرمان من مستويات هرمون التستوستيرون وبالتالي يعمل على زيادة إنتاج الحيوانات المنوية وجودتها، كذلك يحتوي على الألياف التي تزيد من قدرة الرجل على الانتصاب وزيادة الرغبة الجنسية لديه.

الثوم

يحتوي الثوم على الأليسين، وهو عنصر مسؤول عن تنشيط الدورة الدموية ومنع تضيق الشرايين والأوعية، وبالتالي يزيد من تدفق الدم إلى الخصيتين التي تحمي الحيوانات المنوية من أي ضرر، كما أن الثوم يحتوي على مادة السيلينيوم، والتي تلعب دورًا في إنتاج حيوانات منوية صحية.

الجزر

يعد الجزر من أهم الخضراوات التي تحتوي مادة بيتا كاروتين، وهي نوع من مضادات الأكسدة التي تعمل على الحفاظ على صحة الحيوانات المنوية عن طريق تقييد الجذور الحرة، كما تعمل المواد المضادة للأكسدة أيضًا على تحسين حركة الحيوانات المنوية من خلال مساعدتها على السباحة نحو البويضة بشكل أفضل.

زيت الزيتون

الاستهلاك المنتظم لزيت الزيتون يعمل على خفض مستويات الكوليسترول السيء في الدم، وبالتالي تحفيز تدفق الأكسجين إلى الخصيتين والسماح بتكوين الحيوانات المنوية السليمة.

بذور اليقطين

بذور اليقطين مثال آخر على أطعمة تزيد الحيوانات المنوية، إذ تحتوي بذور اليقطين على مركبات واقية تسمى فيتوسترولس، والتي تساعد في تقليص وتضخم البروستاتا وتحسين إنتاج هرمون التستوستيرون، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على عدد الحيوانات المنوية.

البيض

البيض مثال آخر على أطعمة تزيد عدد الحيوانات المنوية، فهو غني بحمض الفوليك والزنك اللذين يعززان من إفراز هرمون التستوستيرون؛ مما يزيد من خصوبة الرجال، وهو من المواد الغذائية التي تساعد في إنتاج الحيوانات المنوية القوية والصحية وهو أمر مهم للخصوبة.

نصائح لتحسين جودة الحيوانات المنوية

الحفاظ على وزن صحي.

تجنب الإصابة بالأمراض المنقولة جنسيًا.

اتباع نظام غذائي صحي.

السيطرة على التوتر.

ممارسة التمارين الرياضية.

التقليل من تناول الكحوليات.