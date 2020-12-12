خامس دولة حول العالم توافق على لقاح فايزر ضد كورونا

أجازت المكسيك الاستخدام الطارئ للقاح الذي أنتجته شركتا “فايزر” الأمريكية و”بيونتيك” الألمانية، المضاد لفيروس كورونا.

أعلن نائب وزير الصحة المكسيكي هوجو لوبيز جاتيل، أن هيئة كوفيبرس للرقابة الصحية أجازت الاستخدام الطارئ للقاح فايزر المضاد لـ(كوفيد-19).

وبهذا الإعلان، تصبح المكسيك الدولة الخامسة حول العالم التي توافق على لقاح فايزر بعد المملكة المتحدة والسعودية والبحرين وأمريكا.

وسجلت المكسيك 12253 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و693 حالة وفاة، الجمعة، ليصل إجمالي العدد الرسمي لحالات الإصابة إلى مليون و229 ألفا و379 إصابة، فيما بلغت حالات الوفاة بالفيروس 113 ألفا و19 حالة.

ومنحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، الجمعة، التصريح بالاستخدام الطارئ للقاح (كوفيد-19) الذي تنتجه شركتا “فايزر” الأمريكية و”بيونتيك” الألمانية.

وسيتم على الفور إطلاق عملية لوجستية ضخمة في الساعات المقبلة، لتوزيع اللقاح في جميع أنحاء البلاد.

أول دولة

يذكر أن بريطانيا أصبحت، الثلاثاء، أول دولة تطرح لقاح فايزر- بيونتيك.

وقالت الهيئة المنظمة للدواء في وقت لاحق إن أي شخص لديه تاريخ مرضي بالحساسية المفرطة تجاه دواء أو طعام ينبغي عدم حقنه باللقاح، بعد الإبلاغ عن حالتين شهدتا آثارا جانبية.

إلى ذلك أيدت لجنة من المستشارين من خارج إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية، الخميس، بأغلبية ساحقة الاستخدام الطارئ للقاح، فيما يمهد الطريق أمام السماح باستخدامه في دولة أودى كوفيد-19 بأرواح أكثر من 285 ألف شخص فيها.