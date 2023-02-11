السبت 20 رجب 1444 ﻫ - 11 فبراير 2023 |
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خبراء: امضعوا الطعام جيّداً لمكافحة الأمراض!

منذ 10 دقائق
تناول الطعام

تناول الطعام

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أوصى أحد الخبراء بمضغ الطعام جيّداً من أجل الحفاظ على صحة الهضم ومكافحة الأمراض.

ولفت الدكتور بيتر غارتنر الذي يعمل مديرا لمنتجع بارك إيغلز الطبي في النمسا، إلى أنّ مضغ كل قضمة من الطعام 30 مرة على الأقل يمكن أن يساعد على مكافحة أمراض مثل السكري وأمراض القلب.

وأوضح الدكتور غارتنر أن الذين يسرعون في تناول وجباتهم يتعرضون لضرر صحّي بسبب الطعام غير المهضوم. مشيراً إلى أنّ عادة البلع هذه يمكن أن تسبب التهاب الأمعاء وتدمر خلايا المناعة المخزنة بداخلها.

ويمكن أن يُساعد الحفاظ على صحة القناة الهضمية في منع البروتين المرتبط بمرض باركنسون من الانتقال من القناة الهضمية إلى الدماغ. كما تم ربط مرض السكري من النوع الثاني وأمراض القلب والاكتئاب بأداء الأمعاء الضعيف.

وقال الدكتور غارتنر إن الشخص العادي يمضغ طعامه لمدة 10 ثوان فقط. لكنه يقول إن مضغ كل قضمة بدقة يُمكن أن يحافظ على صحة الأمعاء عن طريق “الهضم المسبق” للطعام.

وبذلك، يتم تكسير كل لقمة بواسطة اللعاب، ويتم إيصالها في شكل أكثر قابلية للهضم، دون إجهاد الأمعاء.

وتعتمد طريقة غارتنر هذه على نظريات رائد الطب في القرن العشرين فرانز ماير، والتي تركز على ضرورة مضغ الطعام ببطء وتخصيص وقت لتناول الطعام من دون أي مصادر إلهاء.

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