خبراء: تناول وجبة معينة مرتين في الأسبوع يساهم في خفض ضغط الدم

يدرك الكثير من الناس أن النظام الغذائي هو عامل رئيسي عندما يتعلق الأمر بارتفاع ضغط الدم، على وجه التحديد، يعتبر الملح مسببًا رئيسيًا لأنه يجعل الجسم يحتفظ بالماء، وبالتالي يزيد الضغط على الأوعية الدموية، ومع ذلك، بالطريقة نفسها التي يمكن أن ترفع بها بعض الأطعمة ضغط الدم، يمكن لأطعمة أخرى أن تساعد في خفضه.

تشير التقديرات إلى أن حوالي ثلث البالغين في المملكة المتحدة يعانون حاليًا من ارتفاع ضغط الدم، على الرغم من أنهم قد لا يكونوا على علم بذلك، يمكن أن تكون الحالة خطيرة إذا تركت دون علاج لأنها تضع ضغطًا إضافيًا على أعضائك، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى حالات طبية طارئة مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية وأمراض الكلى.

وبحسب ما ذكرته صحيفة إكسبريس البريطانية، تحدث أحد الخبراء عن أفضل نظام غذائي يجب اتباعه إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم أو كنت قلقًا بشأنه.

أوصى الدكتور برايان فيشر خبير التغذية، بتناول وجبات تحتوي على الخضار والأسماك الزيتية مرتين على الأقل في الأسبوع.

وأوضح أن “هناك بحثًا يشير إلى أن أحماض أوميجا 3 الدهنية والمغنيسيوم ومقاومة الأنسولين قد تكون جميعها جزءًا من صورة ارتفاع ضغط الدم، ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من البحث لمعرفة إلى أي مدى، وأفضل نصيحة هي الانتقال إلى نظام غذائي يومي غني بالمكسرات والفواكه والبذور ومجموعة متنوعة من الخضار مع الأسماك الزيتية التي يتم تناولها مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع، وتقليل الكربوهيدرات المكررة، مثل الخبز الأبيض والمكرونة البيضاء، والأرز الأبيض”.

تناول المزيد من البوتاسيوم

وأضاف: “من الواضح أن اتباع نظام غذائي متوازن وصحي سيكون مفيدًا لجسمك، لكن بعض العناصر الغذائية ستساعد في تقليل الآثار السلبية للصوديوم الزائد على ضغط الدم ومع ذلك، إذا كنت تحصل على الكثير من الصوديوم (الملح)، فإن البوتاسيوم سيساعدك على ضمان إفراز مستويات غير مرغوب فيها “.