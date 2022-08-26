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خبر سار لمرضى السكري.. علاج جديد يحمي من فقدان البصر

منذ 22 دقيقة
مرض السكري

مرض السكري

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أُجريت عدة تجارب سريرية جديدة للعلاج بالليزر على مجموعة من المرضى الذين يعانون من فقدان البصر الناتج عن مرض السكري.

ولُوحظ فعالية الدواء من حيث التكلفة، وأهميته في تجنب التدخل الجراحي. وتوافر الآن مجموعة من خيارات العلاج للمصابين باعتلال الشبكية السكري، من ضمنها العلاج بالليزر وحقن العين.

اكتشاف علاج يحمي مرضى السكري من العمى
وقد يؤدي اعتلال الشبكية السكري إلى فقدان الرؤية لمرضى السكري خلال المراحل المتوسطة إلى المتأخرة، بسبب تلف الأوعية الدموية، ويعاني منه أكثر من 27 مليون بالغ.

ويحدث اعتلال الشبكية السكري عندما تبدأ الأوعية الدموية الموجودة في الشبكية في الجزء الخلفي من العين في تسريب السوائل بسبب ارتفاع مستوى السكر في الدم، وينجم عن ذلك تراكم سوائل الجزء الذي يوفر الرؤية المركزية “اللطخة الصفراء”.

ويعتمد العلاج الجديد، وفقا لبحث موله المعهد الوطني لأبحاث الرعاية الصحية في بريطانيا، ونشرته مجلة “طب العيون”، على أن نبضات الليزر الدقيقة دون العتبة لا تتسبب في حروق في شبكية العين، وبالتالي أثبتت فعاليتها في الحفاظ على بصر الشخص المصاب.

كما أن هذه الطريقة يترتب عليها تقليل عدد زيارات المريض للعيادات الطبية، بالإضافة إلى انخفاض تكلفتها مقارنة بالعلاج عن طريق حقن العين، الذي يتكلف عشرة أضعاف تكلفة العلاج بالليزر.

وجدير بالذكر أن تكلفة علاج كل مريض تلقى العلاج عن طريق نبضات الليزر دون العتبة على مدار عامين بلغت 897.83 جنيه استرليني، مقارنة مع 1125.66 جنيه استرليني لأولئك الذين خضعوا للعلاج القياسي بالليزر.

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