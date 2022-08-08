الأثنين 10 محرم 1444 ﻫ - 8 أغسطس 2022 |
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خبر مقلق.. اكتشاف فيروس جديد ينتقل من الحيوانات إلى البشر

منذ 18 دقيقة
الألفية الحالية العديد من الفيروسات الفتاكة

الألفية الحالية العديد من الفيروسات الفتاكة

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في الوقت الذي يواجه فيه العالم خطر تفشي فيروس كورونا، وفيروس جدري القردة، اكتشف علماء من الصين وسنغافورة نوعا جديدا من فيروس الجينات الذي يمكن أن يصيب البشر والحيوانات على حد سواء.

وبحسب البوابة المعلوماتية الصينية “بينباي”، يطلق على النوع الجديد اسم “فيروس لاني”، وهو ينتقل إلى البشر من الحيوانات البرية.

ونُقل عن علماء صينيين تسجيل ما مجموعه 35 شخصا من المصابين بالفيروس الجديد في مقاطعتي شاندونغ وخنان الصينيتين.

وشهدت الألفية الحالية العديد من الفاشيات التي سببتها فيروسات فتاكة قضت على الملايين في 22 عاما، ولا تزال تهدد باقي الشعوب بالمرض والوفاة.

بداية من سارس وانتهاء بماربورج، شنت فيروسات منشأها حيواني هجوما حادا على البشر، بعضها ظل يظهر ويختفي والبعض الآخر لا يزال يصيب الملايين متواريا في متحورات وطفرات جديدة أوجدها.

أبرز 10 فيروسات فتكا بالبشر خلال القرن الحادي والعشرين، كالتالي:

1- كورونا

2- مارس

3- السارس

4- إيبولا

5- ماربورج

6- زيكا والشيكونغونيا وحمى الضنك

7- هانتا

8- التهاب الدماغ الياباني

9- حمى لاسا

10- داء الكلب

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